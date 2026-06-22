"A Lionel Messi no hay que compararlo porque está solo en la cima; el mejor de la historia"

Tras derrotar 2-0 a Austria, los jugadores de Argentina se deshicieron este lunes en elogios ante otra histórica actuación de Lionel Messi, autor de los dos goles de un triunfo que los clasifica a las eliminatorias del Mundial 2026.

Con este doblete, el capitán albiceleste se aupó como máximo goleador histórico de los Mundiales con un total de 18 dianas.

"No hay palabras para hablar de Leo. No hay que compararlo porque él está solo en la cima", dijo el defensa Lisandro Martínez tras el emotivo triunfo en el At&T Stadium de Arlington, a las afueras de Dallas.

"Solo queda disfrutarlo, siento una emoción enorme de tenerlo a lado y que sea argentino. Hay que valorarlo", dijo el central del Manchester United.



Lionel Messi, delantero de la Selección Argentina, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales AFP

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"No hay mucho para decir de Leo. Más de 20 años siendo el mejor del mundo, es el mejor de la historia", se sumó el delantero Julián Álvarez.

Messi, que el miércoles cumplirá 39 años, ya logró las tres dianas del triunfo 3-0 ante Argelia en el arranque del sexto Mundial de su legendaria carrera.