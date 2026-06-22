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Gol Caracol  / "A Lionel Messi no hay que compararlo porque está solo en la cima; el mejor de la historia"

"A Lionel Messi no hay que compararlo porque está solo en la cima; el mejor de la historia"

Después de haber sido la figura de Argentina, tras anotar doblete en la victoria 2-0 sobre Austria en el Mundial 2026, aparecieron los elogios para Lionel Messi.

Por: AFP
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, marcó doblete contra Austria en el Mundial 2026
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, marcó doblete contra Austria en el Mundial 2026
AFP

Tras derrotar 2-0 a Austria, los jugadores de Argentina se deshicieron este lunes en elogios ante otra histórica actuación de Lionel Messi, autor de los dos goles de un triunfo que los clasifica a las eliminatorias del Mundial 2026.

Con este doblete, el capitán albiceleste se aupó como máximo goleador histórico de los Mundiales con un total de 18 dianas.

Acción de juego entre Argentina y Austria por el Mundial 2026.
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Reviva el triunfo 2-0 de Argentina sobre Austria por el Mundial 2026; Messi la gran figura

"No hay palabras para hablar de Leo. No hay que compararlo porque él está solo en la cima", dijo el defensa Lisandro Martínez tras el emotivo triunfo en el At&T Stadium de Arlington, a las afueras de Dallas.

"Solo queda disfrutarlo, siento una emoción enorme de tenerlo a lado y que sea argentino. Hay que valorarlo", dijo el central del Manchester United.

Lionel Messi, delantero de la Selección Argentina, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales
Lionel Messi, delantero de la Selección Argentina, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales
AFP

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"No hay mucho para decir de Leo. Más de 20 años siendo el mejor del mundo, es el mejor de la historia", se sumó el delantero Julián Álvarez.

Messi, que el miércoles cumplirá 39 años, ya logró las tres dianas del triunfo 3-0 ante Argelia en el arranque del sexto Mundial de su legendaria carrera.

Jugadores de Argentina y un festejo de gol contra Austria en el Mundial 2026.
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