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Gol Caracol  / Barcelona vs. Real Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el clásico de la Liga de España

Barcelona vs. Real Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el clásico de la Liga de España

Este domingo, en el estadio Camp Nou, Barcelona intentará sellar el título de la Liga de España 2025-26 en el clásico contra Real Madrid. Acá todos los detalles.

Por: EFE
Actualizado: 9 de may, 2026
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Barcelona vs. Real Madrid - Liga de España.
Barcelona vs. Real Madrid - Liga de España.
Getty Images - IA.

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