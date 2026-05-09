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Gol Caracol  / Liverpool y Chelsea empataron 1-1 y complicaron sus opciones de Champions League

Liverpool y Chelsea empataron 1-1 y complicaron sus opciones de Champions League

Este sábado, en el estadio de Anfield, Liverpool y Chelsea no se sacaron ventaja y firmaron unas 'tablas' que los deja a ambos enredados y con dudas para conseguir los cupos del máximo torneo europeo de clubes.

Por: EFE
Actualizado: 9 de may, 2026
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Liverpool vs. Chelsea - Premier League.
Liverpool vs. Chelsea - Premier League.
Getty Images.

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