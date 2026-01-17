Nueva foto de Richard Ríos, tras su lesión con Benfica: "Para quienes preguntaron"

Richard Ríos es uno de los jugadores colombianos que mayor revuelo a causado en el último tiempo gracias a sus buenas actuaciones que incluso lo han llevado a vestir la camiseta de la Selección Colombia. En la actualidad milita en el Benfica, club con el cual está debutando en el fútbol europeo, pero que en los últimos días no la ha pasado bien por cuenta de una lesión que sufrió en el clásico portugués contra el Oporto.

Ríos tuvo una mala caída en el encuentro contra los dragones y de inmediato yo gritos de dolor por una molestia presentada en su hombro. El volante tuvo que ser sustituido y las alarmas se incendiaron de inmediato.

Si bien hasta el momento Benfica no ha dado un parte oficial en redes sociales y página web, la prensa portuguesa informó de primera mano cuál fue la lesión y el tiempo que estará de baja el 'cafetero'. "Sufrió una luxación anterior traumática del hombro derecho y, aunque es arriesgado estimar su regreso a la cancha, la recuperación podría tardar entre tres y cuatro semanas", informó el portal 'A Bola'.

En medio de esa incertidumbre, los aficionados han estado atentos a las redes sociales de Ríos, sin embargo, la que sorprendió dando una actualización fue su novia Madu Carvalho. La influencer y modelo compartió una historia junto al jugador con el siguiente mensaje: "¡Para los que lo han preguntado, está bien! La recuperación ya ha comenzado y, con la ayuda de Dios, pronto volverá".



Hasta el momento, Ríos ha disputado 32 partidos, en los cuales ha marcado tres goles y ha dado dos asistencias. En los discplinario registra 12 amonestaciones y acumula 2.621 minutos de juego.

¿Quién es Madu Carvalho?

Es una modelo, influencer y creadora de contenido brasileña, reconocida principalmente por su trabajo en moda y estilo de vida en redes sociales como Instagram y TikTok, y por ser la novia del futbolista colombiano Richard Ríos, lo que ha aumentado su visibilidad mediática. Es oriunda de Río de Janeiro y se ha consolidado como una figura digital en Brasil, compartiendo aspectos de su vida, viajes y belleza.