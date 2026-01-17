Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nueva foto de Richard Ríos, tras su lesión con Benfica: "Para quienes preguntaron"

Nueva foto de Richard Ríos, tras su lesión con Benfica: "Para quienes preguntaron"

En las últimas horas, la novia de Richard Ríos se reportó en redes sociales con una historia en la cual dio un parte de calma en medio de la molestia física que presenta el volante colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de ene, 2026
Comparta en:
Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido de Benfica por Champions League
Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido de Benfica por Champions League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad