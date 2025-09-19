Momento inédito de Richard Ríos siguiendo a Dayro Moreno; quería la camiseta de Millonarios

Richard Ríos tiene una carrera especial y particular en el fútbol. Empezó en el futsal y, ahora, viste la camiseta del Benfica y es uno de los habituales convocados a la Selección Colombia. De hecho, el volante se perfila para estar en la lista definitiva para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026. Recordemos que la 'tricolor' logró un cupo de manera directa.

Por eso, al ver su crecimiento y los pasos de gigante que ha dado a nivel profesional, son muchas las historias que salen a relucir con relación al nacido en Antioquia, de 25 años. Prueba de ello es que, a través de redes sociales, se conoció una imagen que no pasó desapercibida y ha dado de qué hablar entre los amantes de este deporte y seguidores del mediocampista.

La fotografía es del 2013, cuando Richard Ríos tenía tan solo 13 años de edad. Allí, se le observa con un 'peto', cerca de la zona de los camerinos del estadio Ditaires, pidiéndole la camiseta a algunos jugadores de Millonarios. Lo curioso es que el futbolista que justo aparece de fondo, tras pasar al lado del pequeño, es Dayro Moreno, quien acababa de marcar un doblete.

Richard Ríos en 2013 pidiéndole la camiseta a los jugadores de Millonarios en Rionegro



Tiempo más tarde, terminarían compartiendo en la Selección Colombia. Néstor Lorenzo, director técnico del combinado patrio, convocó al mediocampista y al delantero para la reciente jornada de Eliminatorias Sudamericanas, donde le ganaron 3-0 a Bolivia, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, y 3-6 a Venezuela, en el Monumental de Maturin.

Richard Ríos, mediocampista colombiano

Esta, sin duda, es otra de las tantas historias que deja el fútbol y que se suma a la larga lista de anécdotas que Richard Ríos tiene. Cabe aclarar que el volante llegó al Benfica, después de brillar en Palmeiras, donde no solo se consolidó entre 2023 y 2025, sino que, además, fue una de las figuras del Mundial de Clubes que se disputó en territorio estadounidense.