DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Momento inédito de Richard Ríos siguiendo a Dayro Moreno; quería la camiseta de Millonarios

Momento inédito de Richard Ríos siguiendo a Dayro Moreno; quería la camiseta de Millonarios

A través de redes sociales se conoció una imagen, de hace varios años y que ha dado de qué hablar, donde se observa a un pequeño Richard Ríos persiguiendo a Dayro Moreno.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de sept, 2025
Richard Ríos y Dayro Moreno, en una convocatoria de la Selección Colombia, por Eliminatorias Sudamericanas
AFP

