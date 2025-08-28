¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 6?

La primera etapa de montaña de la Vuelta a España 2025 dejó como gran protagonista al australiano Jay Vine (UAE), vencedor en solitario en Pal Andorra tras un ataque en La Comella que le permitió afrontar con ventaja la última subida. El ciclista de 29 años, residente en Andorra, conquistó su tercera etapa en la carrera, después de las dos logradas en 2022, y lo celebró con un gesto de corazón y un puñetazo al aire. Marcó un tiempo de 4h12:36 en los 170,3 km entre Olot y Pal, con media de 40,2 km/h. Colombia sigue firme en la carrera con Egan Bernal y un Santiago Buitrago que cedió unos segundos, pero se sostiene entre los 20 mejores de la carrera.

El triunfo de Vine se fraguó en una fuga de diez corredores de alto nivel, donde figuraban Pablo Castrillo (Movistar), Bruno Armirail, Louis Vervaeke y Lorenzo Fortunato. La escapada logró hasta seis minutos de ventaja sobre un pelotón pasivo, gestionado por el Visma bajo la lluvia. Vine y Vervaeke se repartieron los puntos de montaña en Santigosa y Toses, mientras el australiano lanzó el ataque decisivo en La Comella para coronar y lanzarse rumbo a meta.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la contrarreloj por equipos de la Vuelta a España AFP

El noruego Torstein Traeen, también en la fuga, llegó a 54 segundos y se convirtió en nuevo líder de la clasificación general, tomando el maillot rojo en sustitución de Jonas Vingegaard, quien cedió el liderato sin oposición. Fortunato y Castrillo completaron las primeras posiciones de la jornada.

Entre los favoritos no hubo movimientos significativos, más allá del hundimiento de Juan Ayuso, que perdió casi ocho minutos y sus opciones en la general. Bernal, Vingegaard, Almeida, Ciccone y Bernal llegaron juntos a 4:19.

Por su parte, Santiago Buitrago, el otro 'cafetero' con ganas de batallar en la general, perdió 22 segundos con el pelotón y ahora se ubica en la casilla 19°a 3:34 de Torstein.