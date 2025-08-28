Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
TRAMPAS EN FÚTBOL
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 6?

¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 6?

El ciclista Santiago Buitrago sigue siendo el segundo mejor colombiano de la 'ronda ibérica' luego de la jornada de alta montaña de este jueves.

Santiago Buitrago, líder del Bahrain Victorious en el Tour de Francia 2025
Santiago Buitrago, líder del Bahrain Victorious en el Tour de Francia 2025
Getty Images
Por: Caracol Sports
|
Actualizado: agosto 28, 2025 11:54 a. m.