DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / River Plate sufrió otro golpe: cayó 2-0 ante Tucumán con Miguel Borja y 'Juanfer' Quintero en cancha

River Plate sufrió otro golpe: cayó 2-0 ante Tucumán con Miguel Borja y 'Juanfer' Quintero en cancha

Con una nómina suplente que tuvo a Miguel Borja y Juan Fernando Quintero, River Plate perdió su invicto en la Liga de Argentina frente a Atlético Tucumán.

Por: EFE
Actualizado: 20 de sept, 2025
Juan Fernando Quintero en Atlético Tucumán vs. River Plate.
