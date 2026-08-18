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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Tolima no pudo en Ibagué y cayó 0-1 con Independiente del Valle; Aldair Quintana fue figura

Tolima no pudo en Ibagué y cayó 0-1 con Independiente del Valle; Aldair Quintana fue figura

En el estadio Manuel Murillo Toro, Deportes Tolima no hizo valer su localía y sufrió un duro golpe por parte de Independiente del Valle que ahora cerrará la serie en Ecuador.

Por: EFE
Actualizado: 18 de ago, 2026
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Deportes Tolima vs. Independiente del Valle.
Deportes Tolima vs. Independiente del Valle.
COLPRENSA.

El extremo Aron Rodríguez anotó este martes el gol con el que Independiente del Valle venció 0-1 al Deportes Tolima en Colombia en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, un resultado que acerca a los ecuatorianos a cuartos.

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En el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, los visitantes fueron superiores a un rival que tuvo muchas dificultades para crear oportunidades y que desaprovechó la pocas que generó.

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Los colombianos salieron a buscar con todo el gol y tuvieron la primera chance en una buena jugada individual del atacante Jorge Cabezas Hurtado por el costado derecho, desde donde sacó un remate cruzado que pasó cerca de la portería de su compatriota Aldair Quintana.

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Sin embargo, los visitantes abrieron el marcador en el minuto 11 cuando el volante Emerson Pata mandó un centro y Rodríguez, solo en el área, cabeceó para vencer la resistencia del portero brasileño Neto Volpi.

Los ecuatorianos dominaron el partido tras la anotación y los locales tuvieron muchas dificultades para hacer llegar el balón a los atacantes Cabezas Hurtado, Adrián Parra y Kelvin Flórez, que lucieron aislados y estuvieron bien controlados por sus rivales.

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En la segunda parte, los locales casi empatan en el minuto 48 en un tiro libre cobrado por el lateral Junior Hernández que se estrelló en el palo izquierdo de Quintana.

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Los anfitriones siguieron controlando el balón y pudieron quebrar pocas veces la defensa liderada por los centrales Mateo Carabajal y Richard Schunke.

Sin embargo, el empate casi llega un pase largo que llegó en el área al centrocampista Homer Martínez, que sacó un potente remate que despejó, de nuevo, Quintana.

El Independiente del Valle casi anota al contragolpe en una muy buena jugada en la que el paraguayo Carlos González, goleador del equipo en la Libertadores, sacó un remate a quemarropa que Volpi despejó como pudo.

En el cierre, Martínez volvió a tener un remate en el área y Quintana, de nuevo, ahogó su grito de gol con una notable atajada al minuto 88.

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