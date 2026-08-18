Boca Juniors, con gol de Sebastián Villa, a cuartos de final de Copa Libertadores; 4-0 d Recoleta

Boca Juniors goleó este martes por 0-4 a un Recoleta paraguayo que recibió siete tantos en la serie y avanzó sin problemas a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde ya espera al rival que saldrá entre Sao Paulo y Bolívar.

El modesto equipo paraguayo, que solo ha disputado tres temporadas en la primera división guaraní en sus 95 años de historia, resistió hasta los 30 minutos, cuando Santiago Ascacibar anotó de cabeza la primera diana de la visita tras un rebote en el área.

Mientras que a los 43 minutos, el colombiano Sebastián Villa marcó con pierna izquierda su primer gol en tres años con el 'Xeneixe', y tras beneficiarse de una bola suelta luego de un remate que él mismo propició.

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Con el 0-2 al descanso, el entrenador local, Jorge González, sacrificó la defensa y dio ingreso a los atacantes Héctor López y Paul Charpentier, pero la movida no dio mayor proyección a Recoleta, sino más espacios al combinado 'Bostero'.



Producto de estos espacios llegó el tercer gol de la visita en una jugada de contraataque, cuando el uruguayo Miguel Merentiel se deshizo de un rival y quedó ante el guardameta Nelson Ferreira, contra el que definió picando la pelota a los 55 minutos.

Con el partido resuelto, el entrenador Rodolfo 'Vasco' Arruabarrena dio ingreso al ecuatoriano Enner Valencia, que dejó un modesto desempeño y lució falta de ritmo en su debut con Boca Juniors.

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En tanto que el otro ingresado en el club argentino, Alan Velasco, anotó en la fracción 77 el cuarto gol de la noche después de una visto jugada individual.

Con este resultado, Boca se impuso claramente por 7-1 en el marcador global tras su victoria 3-1 como local la semana pasada.

Ahora, el cuadro porteño espera rival entre el Sao Paulo y el Bolívar, que esta misma jornada definen su llave de octavos de final.