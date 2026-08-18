Sebastián Villa y Álvaro Montero, en la suya en Boca Juniors; uno "intratable", el otro "cumplidor"

Acompañado por unos entusiastas veinte mil hinchas, Boca Juniors goleó 4-0 al debutante Deportivo Recoleta paraguayo este martes en Asunción y se convirtió en el primer clasificado a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El Xeneize, donde hizo su estreno el ecuatoriano Enner Valencia, que ingresó a los 57 minutos, espera en cuartos de final por el vencedor de la llave entre Sao Paulo y Bolívar de La Paz, que se define este martes en el estadio Morumbí de la urbe brasileña.

Los cuartos de final se jugarán entre el 8 y el 17 de setiembre.

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El partido se disputó en el estadio Defensores del Chaco, en la capital paraguaya, donde Boca fue local a apoyado fervientemente por sus casi veinte mil seguidores presentes.



El "Ruso" Santiago Ascacíbar a los 30 minutos, el colombiano Sebastián Villa (43'), el uruguayo Miguel Merentiel (52') y Alan Velasco a los 77', anotaron los goles de Boca.

Con su tanto para la apertura, el Ruso Ascacíbar llegó a seis partidos seguidos marcando gol o asistiendo (cinco goles y una asistencia).

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"Felices por el triunfo, teniamos que venir a demostrar que Boca gana en todos lados", aseguró la Bestia Merentiel que a los 57 minutos fue reemplazado por Enner Valencia, de 36 años, el goleador histórico de la selección ecuatoriana, con 49 tantos.

Los colombianos tuvieron un buen partido en territorio guaraní y así lo hizo saber la prensa argentina. El arquero Álvaro Montero no sufrió mayor peligro en su arco y tuvo un sólido 7 de calificación. "Apareció cuando se lo necesitó. Tapó un mano a mano clave en el primer tiempo, cuando el partido aún iba 0-0, que fue fundamental para el despertar de Boca. Se lo vio seguro y mejorado respecto a sus primeras presentaciones", reseñó 'TyC Sports'.

Los aplausos se los llevó fue Villa, quien sacó 8,5 puntos de nota y solamente fue superado Santiago Ascacibar (9). "El partido que necesitaba el colombiano. Intratable con su conducción en velocidad, desequilibrante y sumándole el gol. Convirtió el primero desde su vuelta a Boca, le pidió perdón al hincha y jugó como en sus mejores época tras un arranque de semestre flojo", resaltó el citado medio.

Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors. AFP.

Debuta Enner Valencia

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Supermán Valencia vio sus primeros minutos desde la derrota 2-0 de Ecuador ante México el 30 de junio en dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el estadio Azteca.

De esta forma, Boca sigue adelante en busca de su tercera Copa Sudamericana, que ya ganó en 2004 y 2005.

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Además, el Xeneize le puso fin al viaje de ensueño de Recoleta en la Sudamericana, donde fue la sensación de la fase de grupos al liderar una zona ante equipos de renombre como el Santos de Neymar y San Lorenzo de Almagro.

Las conquistas de gran factura de Ascacíbar, Villa, Merentiel y Velasco llevaron el espectáculo a las tribunas donde los miles de relajados seguidores de Boca saltaron y bailaron para exteriorizar su júbilo.

El primer tanto fue resultado de un cabezazo del Ruso tras un rebote del arquero Nelson Ferreira y el segundo resultó de un remate de Villa desde la izquierda.

El gol de la Bestia Merentiel se produjo después de aplicar un caño y picar en forma soberbia la pelota antes de vencer al castigado portero paraguayo y el cuarto fue producto de una jugada individual de Velasco por el sector derecho. Su remate se coló en el ángulo superior izquierdo del arco custodiado por el guardameta.