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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Solo dos de cuatro colombianos, en convocatoria de Vasco da Gama contra Boca Juniors; ¿está Marino?

Solo dos de cuatro colombianos, en convocatoria de Vasco da Gama contra Boca Juniors; ¿está Marino?

Este martes será el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, con presencia de futbolistas colombianos en Vasco da Gama frente a Boca.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de oct, 2026
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Marino Hinestroza, extremo de Vasco da Gama.
Marino Hinestroza, extremo de Vasco da Gama.
Foto oficial de Vasco da Gama.

Las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 inician esta semana, y una de las llaves que se lleva las miradas es la de Vasco da Gama contra Boca Juniors, donde se espera la presencia de Álvaro Montero y Sebastián Villa en el cuadro ‘xeneize’, y de algunos de los cuatro colombianos que hacen parte de la nómina de los brasileños.

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Sin embargo, en las últimas horas se conoció la convocatoria del cuadro de Río de Janeiro, y solamente dos de los jugadores de nuestro país están en el viaje hacia Buenos Aires, para estar en La Bombonera.

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Los dos futbolistas colombianos de Vasco da Gama que sí estarán en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana contra Boca Juniors serán los extremos Carlos Andrés Gómez y Marino Hinestroza. Los que no estarán son Carlos Cuesta y Johan Rojas.

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Sobre el zaguero central, en el medio ‘Globo Esporte’ explicaron que “sigue de baja. El defensa tiene problemas de espalda y no será incluido en la convocatoria”, mientras que sobre el talentoso mediocampista detallaron que “quedó fuera por decisión técnica”.

Marino Hinestroza en Botafogo vs. Vasco da Gama por el Brasileirao.
Marino Hinestroza en Botafogo vs. Vasco da Gama por el Brasileirao.
Foto oficial del Vasco da Gama

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Así las cosas, se espera que para el duelo en Buenos Aires, contra Boca Juniors, Andrés Gómez apunta a ser titular, mientras que Marino Hinestroza buscará sumar minutos en la segunda parte, ya que viene subiendo su nivel en los recientes compromisos, y teniendo más respaldo del cuerpo técnico.

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Cabe recordar que Vasco da Gama llegó a las semifinales de la Copa Sudamericana tras derrotar 2-0 a Independiente Santa Fe en cuartos de final. De su lado, los 'xeneizes' consiguieron esta ronda luego de dejar en el camino a Sao Paulo, con un marcador global de 1-2.

En Boca Juniors se espera mucho protagonismo del arquero de la Selección Colombia, Álvaro Montero, quien viene de menos a más en su estadía en el cuadro azul y oro, y con sus atajadas ha sido importante en la campaña en el torneo internacional de Conmebol. Sebastián Villa también podría sumar minutos, pero no tiene asegurada su titularidad.

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¿Cuándo son los partidos de Vasco da Gama vs Boca Juniors?

La ida será este martes 13 de octubre, a las 7:30 p.m. (hora colombiana), en el estadio de La Bombonera, en Buenos Aires (Argentina). La vuelta se disputará el martes 20 de octubre, a la misma hora, con aún por confirmar el escenario deportivo.

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