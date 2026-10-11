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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal decidió y fue figura con golazo, del clásico Flamengo 1-0 Fluminense, en el Maracaná

Jorge Carrascal decidió y fue figura con golazo, del clásico Flamengo 1-0 Fluminense, en el Maracaná

Río de Janeiro vibró este domingo con el clásico de Fla-Flu, que fue victoria 1-0 para el 'mengao', gracias a un solitario gol del cartagenero Jorge Carrascal, a pase de Lucas Paquetá.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de oct, 2026
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Jorge Carrascal es una de las figuras del Flamengo.
Jorge Carrascal es una de las figuras del Flamengo.
Foto: AFP

Flamengo y Palmeiras ganaron este domingo sus respectivos clásicos en la trigésima jornada del Campeonato Brasileño y mantienen así un pulso cerrado por el liderato. Jorge Carrascal fue la figura del enfrentamiento en Río de Janeiro, anotando el único gol de la noche.

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Los triunfos dejaron la clasificación como estaba, es decir, Flamengo en cabeza, separado por un punto del Palmeiras, a tan solo siete jornadas del final del torneo.

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En el Maracaná de Río de Janeiro, el Flamengo ganó 1-0 al Fluminense, su rival carioca, en un partido más equilibrado, con varias oportunidades de gol para ambos conjuntos.

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Sin embargo, en la segunda mitad, el líder de la liga se adelantó en el marcador con un gol del futbolista colombiano Jorge Carrascal tras una buena asistencia de Lucas Paquetá.

El equipo de Río de Janeiro se repuso así al tropiezo del jueves pasado frente al Santos de Neymar, cuando desperdició una ventaja de dos goles y acabó con un empate 2-2.

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Por otra parte, en el clásico de São Paulo, Palmeiras, que lleva ocho encuentros invicto, arrolló por 4-1 a un Corinthians en crisis.

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Acá el gol de Jorge Carrascal en Flamengo vs Fluminense:

En la primera mitad, el 'Verdao' sofocó al rival con un presión constante y múltiples oportunidades de gol que dieron su fruto con los tantos de Alexander Barboza y del argentino Agustín Giay.

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En la segunda mitad, la máquina apisonadora montada por Palmeiras subió de intensidad y en tan solo cinco minutos forzó un gol en propia puerta del Corinthians y, a continuación, marcó un cuarto, el segundo de Giay.

Un tanto de Gustavo Henrique pocos minutos antes del final del partido ofreció a los seguidores corinthianos el relativo alivio de no ver a su equipo a cero en el marcador.

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El resultado ahonda la mala racha del Corinthians, que arrastra ocho derrotas consecutivas en la liga y va decimosexto en la tabla, a una posición de la zona de descenso.

Para tratar de salir del agujero, la dirección acaba de sustituir al técnico Fernando Diniz por el neerlandés Clarence Seedorf, que todavía no se ha incorporado.

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