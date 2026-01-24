Yerson Mosquera sufrió en Manchester City vs Wolves; error defensivo, pelota al travesaño y patadota

El Manchester City venció al Wolverhampton Wanderes con Erling Haaland de suplente y ahora espera un favor del Manchester United para que la presión sobre el Arsenal en la cabeza de la tabla sea efectiva.

Pep Guardiola decidió dar descanso a Haaland, que solo ha marcado un gol en los últimos ocho partidos y fue de penalti, y el experimento le salió bien, con los goles de Omar Marmoush y Antoine Semenyo en la primera mitad que sentenciaron la visita del colista al Etihad Stadium.

El primero llegó a los seis minutos, en un centro de Matheus Nunes, ya recuperado de la gripe que ha arrastrado en los últimos días, en el que entró con todo Marmoush para marcar con la planta del pie, tras anticiparse al cierre de Yerson Mosquera. Es el cuarto gol del egipcio en los últimos cinco partidos y una forma de llamar a la puerta de Guardiola cuando este quiera rotar a Haaland, sobre todo ahora que Semenyo se posiciona como sustituto del noruego en punta y como su mejor acompañante en la banda.

Yerson Mosquera es un central con mucha proyección, con mucha capacidad técnica, pero carece de muchos problemas de atención, hay muchos ejemplos. Lo bueno es que está en la Liga más '🔝' y mejorará.



Se lo comió vivo Marmoush en ese anticipo.

pic.twitter.com/zA4ZYTz33k — Sebastian Diagama (@SebastianDiaga2) January 24, 2026

En el tiempo de descuento, fue el ghanés el que demostró lo bien que ha caído en este City después de que pagaran por él 72 millones en este mercado. Semenyo controló un pase de Bernardo Silva en la frontal, se acomodó la pelota y la colocó junto a la cepa del poste. Es su tercer gol en cuatro partidos con el City. Solo se quedó sin marcar contra el Manchester United la semana pasada.



El delantero pudo hacer su primer doblete en la segunda parte, cuando se topó con el larguero en un precioso disparo al ángulo largo. Lo cierto es que, pese a que el City tuvo este larguero, hizo más méritos el Wolves para al menos marcar uno y apretar el partido. Pero los de Rob Edwards, en los intentos de Joao Gomes y Jorgen Strand-Larsen, no tuvieron la puntería para continuar con su buena racha. En los últimos cuatro partidos no conocían la derrota, siendo este su mejor periodo del curso.

Publicidad

Sobre el final del partido, el colombiano Mosquera fue protagonista. Primero, estrelló una pelota en el travesaño y luego le hizo una dura entrada a Doku que encendió las alarmas en el City.

El Wolves seguirá colista, con ocho puntos, a catorce de la salvación, mientras que el City aspira a reducir la distancia con el Arsenal, que tras esta victoria se queda en cuatro puntos. Necesitará este domingo un favor del Manchester United en el Emirates Stadium, una semana después de que los 'Red Devils' les vencieran a ellos.