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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras 2 tantos de Kane en Inglaterra vs RD Congo

Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras 2 tantos de Kane en Inglaterra vs RD Congo

Harry Kane se convirtió en la gran figura de Inglaterra este miércoles, en el duelo contra los africanos. De la mano del atacante del Bayern Múnich, los ingleses siguieron con vida en el Mundial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Harry Kane con la Selección de Inglaterra
Harry Kane con la Selección de Inglaterra
AFP

La pelea por ser el máximo goleador del Mundial 2026 es cerrada y bastante disputada. Así se confirmó hace minutos, luego de que Harry Kane anotara los dos goles con los que la Selección de Inglaterra venció 2-1 a RD Congo para avanzar a los octavos de final del certamen orbital.

De esa manera, el delantero del Bayern Múnich llegó a 5 unidades, para igualar a Haaland y quedar con un tanto menos que Messi y Mbappé.

Gol de Harry Kane con Inglaterra
Gol Caracol

Inglaterra, salvada por Harry Kane; venció 2-1 a la dura RD Congo y pasó a octavos del Mundial 2026

Carlos Queiroz con la Selección Colombia
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Estos son los goleadores del Mundial de Norteamérica 2026, tras el arranque de una nueva jornada de dieciseisavos de final de este miércoles 1 de julio.

Lionel Messi con Argentina
Lionel Messi con Argentina
AFP

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6 goles: Mbappé (Francia), Messi (Argentina)
5 goles: Haaland (Noruega), Kane (Inglaterra),
4 goles: O. Dembélé (Francia), Vinícius Júnior (Brasil)
3 goles: Brobbey (Países Bajos), Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Manzambi (Suiza), Quiñones (México), Saibari (Marruecos), Sarr (Senegal), Undav (Alemania), Wissa (República Democrática de Congo)
2 goles: Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Barcola (Francia), Bellingham (Inglaterra), Cristiano Ronaldo (Portugal), Diallo (Costa de Marfil), Elanga (Suecia), Gueye (Senegal), Jiménez (México), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Daniel Muñoz (Colombia), Oyarzabal (España), Pepe (Costa de Marfil), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Vargas (Suiza)
1 gol: Aasgaard (Noruega), Al Haydos (Catar), Al Rashdan (Jordania), Alajbegovic (Bosnia), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Angulo (Ecuador), Ashour (Egipto), Ayhan (Turquía), Baena (España), Baturina (Croacia), Belghali (Argelia), Benbouali (Argelia), Berhalter (Estados Unidos), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Casemiro (Brasil), Chávez (México), Comenencia (Curazao), David (Canadá), De Bruyne (Bélgica), Diarra (Senegal), Luis Díaz (Colombia), Diop (Marruecos), Doué (Francia), Embolo (Suiza), Enciso (Paraguay), Eustáquio (Canadá), Fayzullayev (Uzbekistán), Fidalgo (México), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Güler (Turquía), Gyökeres (Suecia), Hakimi (Marruecos), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Isidor (Haití), Ito (Japón), Kalajdzic (Austria), Kessié (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Leão (Portugal), Lo Celso (Argentina), Luckassen (Ghana), Lukaku (Bélgica), Lukic (Bosnia), Maeda (Japón), Marfo Yirenkyi (Ghana), Martinelli (Brasil), Martínez (Argentina), Maseko (Sudáfrica), Mastouri (Túnez), Mauricio (Paraguay), Mayele (República Democrática de Congo), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mendes (Portugal), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Ndiaye (Senegal), Nmecha (Alemania), Nusa (Noruega), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Pedersen (Noruega), Pina (Cabo Verde), Plata (Ecuador), Rahimi (Marruecos), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Romo (México), Saber (Egipto), Sabitzer (Austria), Sadílek (República Checa), Saelemaekers (Bélgica), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Sané (Alemania), Sano (Japón), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Shomurodov (Uzbekistán), Sucic (Croacia), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Tamari (Jordania), Trusty (Estados Unidos), Van Dijk (Países Bajos), Van Hecke (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Vlasic (Croacia), Xhaka (Suiza), Yamal (España), Yassine (Marruecos), Yilmaz (Turquía), Zico (Egipto)

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