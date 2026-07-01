Carlos Queiroz, DT de Ghana, y los 'capos' en su paso por Selección Colombia; viene un cara a cara

Mientras que las selecciones de Colombia y Ghana ajustan sus fichas y se preparan a todo vapor para el partido de este viernes 3 de julio en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá; en la prensa internacional le han dado trascendencia a la presencia del técnico Carlos Queiroz en el banquillo de los africanos.

Y todo porque el portugués fue entrenador del seleccionado colombiano, desde el mes de febrero de 2019 y un par de semanas después de la goleada 6-1 de Ecuador en Quito acontecida el 17 de noviembre de 2020, en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2022.

Hablando del tema, el medio 'Globo Esporte', de Brasil, tituló una nota así: "Colombia se enfrenta a un exentrenador que fue despedido por la FCF, pero que conoce a la mitad de su plantilla para el Mundial".

En ese sentido, varios de los jugadores que integran la plantilla que hoy dirige Néstor Lorenzo estuvieron bajo la batuta de Queiroz. Camilo Vargas, Dávinson Sánchez, Johan Mojica, Jéfferson Lerma, James Rodríguez y Luis Díaz jugaron en ese compromiso para el olvido contra los ecuatorianos y otros estuvieron en el banquillo como en los casos de David Ospina, Daniel Muñoz y Luis Javier Suárez, entre otros.



En el referido medio brasileño se recordó este miércoles que "un año después de su nombramiento, Queiroz aún mantenía un porcentaje de victorias superior al 60%, pero dos resultados en las primeras cuatro jornadas de las eliminatorias lo arruinaron todo: una derrota en casa por 3-0 ante Uruguay y una humillante derrota por 6-1 ante Ecuador en Quito, a gran altitud. El entrenador fue entonces destituido y criticado duramente por la prensa".

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Años después, ese mismo Queiroz intentará tomar una especie de revancha con una Colombia que viene invicta, que terminó en primera posición del grupo K con 7 puntos y que viene despertando buenos comentarios por su campaña e igualmente por varios momentos de rendimiento futbolístico en las victorias sobre Uzbekistán y RD Congo e igualmente en el empate con la Portugal, de Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes.

Acción de juego en el duelo entre Croacia vs. Ghana, por el Mundial 2026. Foto: AFP.

Luego de conocer a su rival, el experimentado entrenador solamente atinó a decir que "acabo de decirles a mis jugadores que el verdadero campeonato mundial comienza la próxima ronda".