Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras los tantos de Vinícius en Brasil vs Escocia

Lionel Messi, figura de Argentina en las dos primeras fechas del Mundial 2026, es el actual goleador, con cinco anotaciones. Sin embargo, al astro nacido en Rosario lo siguen de cerca otras figuras como Erling Haaland (Noruega), Kylian Mbappé (Francia), Vinícius Júnior (Brasil), quienes acumulan cuatro tantos.
Así va la tabla de goleadores del Mundial 2026
5 goles: Messi (Argentina)
4 goles: Haaland (Noruega), Mbappé (Francia), Vinícius Júnior (Brasil)
3 goles: David (Canadá), Undav (Alemania), Manzambi (Suiza), Saibari (Marruecos), Cunha (Brasil)
2 goles: Araújo (Uruguay), Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Kamada (Japón), Kane (Inglaterra), Larin (Canadá), Daniel Muñoz (Colombia), Oyarzabal (España), Sarr (Senegal), Summerville (Países Bajos), Ueda (Japón), Rubén Vargas (Suiza),
1 gol: Al Rashdan (Jordania), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Barcola (Francia), Baturina (Croacia), Bellingham (Inglaterra), Benbouali (Argelia), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Comenencia (Curazao), O. Dembélé (Francia), Diallo (Costa de Marfil), Luis Díaz (Colombia), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Fayzullayev (Uzbekistán), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Gyökeres (Suecia), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Ito (Japón), Jiménez (México), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Leão (Portugal), Lukic (Bosnia), Mahmic (Bosnia), Marfo Yirenkyi (Ghana), Mauricio (Paraguay), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mendes (Portugal), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Nmecha (Alemania), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Pedersen (Noruega), Pina (Cabo Verde), Quiñones (México), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Rezaian (Irán), Romo (México), Sadílek (República Checa), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Van Dijk (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Wissa (República Democrática de Congo), Xhaka (Suiza), Yamal (España), Zico (Egipto), Wilson Isodor (Haití).