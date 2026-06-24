Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras los tantos de Vinícius en Brasil vs Escocia

Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras los tantos de Vinícius en Brasil vs Escocia

Vinícius Jr no se deja echar tierra de los grandes artilleros del Mundial 2026 y este miércoles fue figura en el partido de los brasileños contra los escoceses.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de jun, 2026
Comparta en:
Festejo de Vinícius Jr con Brasil
Festejo de Vinícius Jr con Brasil
AFP

Lionel Messi, figura de Argentina en las dos primeras fechas del Mundial 2026, es el actual goleador, con cinco anotaciones. Sin embargo, al astro nacido en Rosario lo siguen de cerca otras figuras como Erling Haaland (Noruega), Kylian Mbappé (Francia), Vinícius Júnior (Brasil), quienes acumulan cuatro tantos.

Vinícius Jr, jugador de Brasil.
Gol Caracol

Vea el segundo de Vinícius Jr. en Escocia vs. Brasil, en el Mundial 2026

Vinícius Jr., jugador de Brasil.
Gol Caracol

Vea el gol Vinícius Jr. en Escocia vs. Brasil, en el Mundial 2026

Así va la tabla de goleadores del Mundial 2026

5 goles: Messi (Argentina)
4 goles: Haaland (Noruega), Mbappé (Francia), Vinícius Júnior (Brasil)
3 goles: David (Canadá), Undav (Alemania), Manzambi (Suiza), Saibari (Marruecos), Cunha (Brasil)
2 goles: Araújo (Uruguay), Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Kamada (Japón), Kane (Inglaterra), Larin (Canadá), Daniel Muñoz (Colombia), Oyarzabal (España), Sarr (Senegal), Summerville (Países Bajos), Ueda (Japón), Rubén Vargas (Suiza),
1 gol: Al Rashdan (Jordania), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Barcola (Francia), Baturina (Croacia), Bellingham (Inglaterra), Benbouali (Argelia), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Comenencia (Curazao), O. Dembélé (Francia), Diallo (Costa de Marfil), Luis Díaz (Colombia), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Fayzullayev (Uzbekistán), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Gyökeres (Suecia), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Ito (Japón), Jiménez (México), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Leão (Portugal), Lukic (Bosnia), Mahmic (Bosnia), Marfo Yirenkyi (Ghana), Mauricio (Paraguay), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mendes (Portugal), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Nmecha (Alemania), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Pedersen (Noruega), Pina (Cabo Verde), Quiñones (México), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Rezaian (Irán), Romo (México), Sadílek (República Checa), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Van Dijk (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Wissa (República Democrática de Congo), Xhaka (Suiza), Yamal (España), Zico (Egipto), Wilson Isodor (Haití).

Lionel Messi
Lionel Messi; jugador de la Selección de Argentina
AFP

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Vinícius Júnior

Mundial 2026

Selección Brasil

Publicidad

Publicidad

Publicidad