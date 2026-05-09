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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26, tras Manchester City 3-0 Brentford

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26, tras Manchester City 3-0 Brentford

Este sábado, Manchester City venció sin problemas a Brentford con goles de Jéremy Doku, Erling Haaland y Omar Marmoush, por la fecha 36 de la Liga de Inglaterra.

Por: EFE
Actualizado: 9 de may, 2026
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Manchester City vs. Brentford - Premier League.
Manchester City vs. Brentford - Premier League.
Getty Images.

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