Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 3

La etapa 3 del Giro de Italia 2026 está dividida en dos partes: la primera, siempre ligeramente en subida, que progresa hasta la estación de esquí de Borovets, y la segunda, siempre ligeramente en descenso hasta la llegada a Sofía. La etapa discurre por carreteras anchas, incluso en las zonas de montaña. En la última parte, de aproximación a la ciudad, las carreteras serán amplias y rápidas.

Últimos 8 km prácticamente rectilíneos, siempre en ligerísimo descenso hasta el último kilómetro, donde la carretera se vuelve llana. Llegada de 8 m de anchura.

Plovdiv

Situada en la llanura de Tracia, a lo largo del río Maritsa, Plovdiv es una de las ciudades habitadas más antiguas de Europa. Sus orígenes se remontan a la época tracia, seguidos por dominaciones macedonia, romana, bizantina y otomana, que han dejado huellas bien visibles en el tejido urbano. El centro histórico se desarrolla sobre varias colinas, con casas renacentistas búlgaras, calles empedradas e importantes restos arqueológicos, entre los que destaca el teatro romano, todavía en uso. Junto a su dimensión histórica, Plovdiv es hoy un animado centro cultural y universitario.

Sofia

Capital de Bulgaria, Sofía se alza en la parte occidental del país, a los pies del monteVitoša, y es una de las ciudades más antiguas de los Balcanes. Habitada desde la antigüedad, fue conocida comoSerdicaen época romana y se convirtió en un importante centro administrativo y comercial. Su estratificadahistoriaemerge en el centro de la ciudad, donde restos romanos conviven con iglesias medievales, edificios otomanos y arquitecturas de los siglos XIX y XX. Hoy Sofía es el principal polo político, cultural y económico de Bulgaria, además de su mayor nudo de comunicación.



Perfil y altimetría de la etapa 3 del Giro de Italia 2026

Perfil y altimetría de la etapa 3 del Giro de Italia 2026. Procycling Stats.

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Hora y dónde ver la etapa 3 del Giro de Italia 202

Fecha: domingo 10 de mayo.

Hora: 7:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, Caracol Sports y Ditu.