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Gol Caracol  / Ciclismo  / Así quedaron los colombianos en la general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 2

Así quedaron los colombianos en la general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 2

En Caracol Sports le contamos como le fue a los colombianos en la segunda jornada del Giro de Italia 2026. Hay buenas noticias con Egan Bernal y Einer Rubio, y una lamentable novedad con Santiago Buitrago.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 9 de may, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano.
Egan Bernal, ciclista colombiano.
Getty Images.

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