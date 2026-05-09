¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 2?

Egan Bernal y Thymen Arensman subieron en la clasificación general tras una dramática segunda etapa del Giro de Italia 2026, situándose en tercer y cuarto lugar, respectivamente.

Las carreteras mojadas y una subida final complicada provocaron la fragmentación entre los aspirantes a la general, en una etapa marcada por una gran caída a 23 kilómetros de la meta.

Los corredores del Netcompany INEOS se habían posicionado bien en cabeza de la carrera y pudieron evitar problemas en las resbaladizas carreteras búlgaras.

Poco después de que la carrera se neutralizara brevemente, tanto Bernal como Arensman lograron sumar seis y cuatro segundos de bonificación, respectivamente, en el sprint intermedio.



A pesar de que la carrera se fragmentó en el paso del monasterio de Lyaskovets, los grupos acabaron uniéndose en el último kilómetro.

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Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) ganó el sprint del pelotón reducido y, con ello, se hizo con una sorprendente maglia rosa.

Bernal y Arensman se sitúan ahora a solo cuatro y seis segundos del líder, con una última etapa por disputar en Bulgaria antes del primer día de descanso.

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Para Netcompany INEOS fue un día de gran trabajo en equipo y posicionamiento, que dio sus frutos en los momentos clave. Jack Haig, Embret Svestad-Bardseng y Filippo Ganna estuvieron entre los que ayudaron a llevar al equipo a la vanguardia durante la larga prueba de 221 km.

El reto de este domingo será de 175 km entre Plovdiv y Sofia, en lo que será la despedida de Bulgaria como país invitado para el inicio de esta edición de la 'corsa rosa'.

Egan Bernal en la etapa 2 del Giro de Italia 2026. Getty Images.

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 2