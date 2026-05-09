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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 2?

¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 2?

El colombiano Egan Bernal fue gran protagonista en la segunda jornada del Giro de Italia 2026, tras ponerse adelante, sumar puntos y bonificar tiempo. ¡Poniendo al Netcompany INEOS en lo alto!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 9 de may, 2026
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Egan Bernal en el Giro de Italia 2026.
Egan Bernal en el Giro de Italia 2026.
Getty Images.

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