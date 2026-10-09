Cristiano Ronaldo, como en casa; el gesto de los hinchas de Al Nassr que lo hizo sonreír

Cristiano Ronaldo recuperó la sonrisa tras su abrupta salida de la concentración de la selección portuguesa al firmar este viernes el primero de los tres goles (3-0) con los que el Al Nassr se impuso al Diriyah en la Liga saudí.

Un tanto que permitió al delantero luso, de 41 años, alcanzar las 980 dianas a lo largo de su carrera deportiva, a tan sólo veinte de la mítica barrera de los mil goles que se ha marcado como objetivo.

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Una cifra a la que Cristiano Ronaldo podría haberse acercado más si el colegiado no hubiese anulado el gol que el exjugador del Real Madrid anotó a los nueve minutos de juego, tras determinar el juez de línea que el portugués se encontraba en posición ilegal al arrancar la jugada.

🚨| Al Nassr fans showing Cristiano Ronaldo some respect. 🥹 pic.twitter.com/Wp0H4PKCWd — Kalshi FC (@KalshiFC) October 9, 2026

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Nada pudo impedir, sin embargo, que el astro luso abriese a los veintitrés minutos el marcador tras aprovechar un rechace del portero del Diriyah, Waleed Abdullah, tras un remate del francés Kingsley Coman.



Cristiano Ronaldo, delantero portugués, llegó a 980 goles, tras marcarle a Al Draih AFP

Un triunfo que permitió al Al Nassr, en el que volvió a ser titular el defensa español Íñigo Martínez, igualar a puntos al frente de la clasificación con el Al Qadsiah, en el que milita el exjugador del Real Madrid Nacho Fernández, que se impuso este viernes por un contundente 0-5 al Al Kholood.