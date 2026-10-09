Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo, como en casa; el gesto de los hinchas de Al Nassr que lo hizo sonreír

Cristiano Ronaldo, como en casa; el gesto de los hinchas de Al Nassr que lo hizo sonreír

Mientras que en la Selección Portugal, no la pasó bien y estuvo envuelto en una polémica, el regreso de Cristiano Ronaldo a Al Nassr estuvo marcado por este hecho.

Por: EFE
Actualizado: 9 de oct, 2026
Comparta en:
Cristiano Ronaldo, capitán y figura de Al Nassr, en la Liga de Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo, capitán y figura de Al Nassr, en la Liga de Arabia Saudita
AFP

Cristiano Ronaldo recuperó la sonrisa tras su abrupta salida de la concentración de la selección portuguesa al firmar este viernes el primero de los tres goles (3-0) con los que el Al Nassr se impuso al Diriyah en la Liga saudí.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Un tanto que permitió al delantero luso, de 41 años, alcanzar las 980 dianas a lo largo de su carrera deportiva, a tan sólo veinte de la mítica barrera de los mil goles que se ha marcado como objetivo.

Publicidad

Últimas noticias

Cristiano Ronaldo, delantero portugués, llegó a 980 goles, tras marcarle a Al Draih
Gol Caracol

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a 1.000, tras anotarle a Al Draih?

Daniel Osvaldo en su paso por Boca Juniors.
Gol Caracol

Exjugador de Boca Juniors confesó que estuvo cerca de la muerte por una caries mal curada

Una cifra a la que Cristiano Ronaldo podría haberse acercado más si el colegiado no hubiese anulado el gol que el exjugador del Real Madrid anotó a los nueve minutos de juego, tras determinar el juez de línea que el portugués se encontraba en posición ilegal al arrancar la jugada.

Publicidad

Nada pudo impedir, sin embargo, que el astro luso abriese a los veintitrés minutos el marcador tras aprovechar un rechace del portero del Diriyah, Waleed Abdullah, tras un remate del francés Kingsley Coman.

Cristiano Ronaldo, delantero portugués, llegó a 980 goles, tras marcarle a Al Draih
Cristiano Ronaldo, delantero portugués, llegó a 980 goles, tras marcarle a Al Draih
AFP

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Un triunfo que permitió al Al Nassr, en el que volvió a ser titular el defensa español Íñigo Martínez, igualar a puntos al frente de la clasificación con el Al Qadsiah, en el que milita el exjugador del Real Madrid Nacho Fernández, que se impuso este viernes por un contundente 0-5 al Al Kholood.

Cristiano Ronaldo, delantero portugués, llegó a 980 goles, tras marcarle a Al Draih
Gol Caracol

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a 1.000, tras anotarle a Al Draih?

Cristiano Ronaldo festejando anotación con el Al Nassr, por la Liga de Arabia Saudí.
Gol Caracol

Vea acá el gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Al Draih, por la Liga de Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal.
Gol Caracol

¿A qué sanción se expone Cristiano Ronaldo por su sonado abandono de la Selección de Portugal?

Publicidad

Relacionados

Cristiano Ronaldo

Al-Nassr

Publicidad

Publicidad

Publicidad