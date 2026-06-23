Cristiano Ronaldo les 'respira en la nuca' a Messi, Mbappé y Haaland, en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo se estrenó este martes en el Mundial 2026 con dos goles a Uzbekistán y se unió a la fiesta formada por otras grandes estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane en un día plagado de récords.

El primero llegó precisamente a los seis minutos de encuentro, cuando Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar en seis mundiales y en el segundo futbolista de más edad, a sus 41 años y 138 días, en anotar en el torneo, solo por detrás del camerunés Roger Milla, quien lo hizo con 42 años.

Su primer tanto, que abrió la victoria de Portugal ante Uzbekistán por 5 a 0, fue un fiel reflejo de cómo ha vivido Ronaldo las últimas horas, tras las críticas recibidas por su pobre debut contra República Democrática del Congo.

Una mezcla de euforia y rabia contenida se apoderó del jugador durante la celebración, a la que se unió todo el banquillo portugués, mientras el público del NRG Stadium de Houston, que había gritado sus goles en el calentamiento, gritaba de júbilo.



Cristiano Ronaldo en el encuentro entre la Selección de Portugal vs. Selección de Uzbekistán AFP

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El gol llegó, además, de manera muy similar a dos ocasiones que había desaprovechado contra el equipo africano, como si el fútbol ofreciera al '7' una nueva oportunidad para resarcirse.

Pese a la frustración tras el empate contra RD del Congo, la expedición lusa había cerrado filas en torno a su capitán frente al ruido exterior, y el lateral luso Francisco Conceição aseguró la semana pasada que "no hay nadie como Cristiano Ronaldo".

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Además, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, destacó en la rueda de prensa previa al encuentro con Uzbekistán que Cristiano Ronaldo tenía "un hambre increíble de ayudar".

El delantero dio nuevamente la razón a sus compañeros perforando de nuevo la red a los cuarenta minutos, y estuvo a punto de acabar la primera mitad con un triplete, pero un defensa uzbeko despejó su disparo picado sobre la línea de meta.

Ronaldo sobrepasó con su doblete a Eusebio como el portugués con más anotaciones en mundiales, y escaló a la décima posición en la tabla histórica de goleadores del torneo, con una decena en 24 partidos.

Hasta ahora, Ronaldo había anotado en todos los mundiales en los que había participado, pero salvo en Rusia 2018, con cuatro goles, solo había sido capaz de marcar una vez en cada edición.