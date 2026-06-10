Cristiano Ronaldo y la increíble opción de gol que falló en Portugal vs. Nigeria; ¡a las nubes!

Este miércoles, a menos de 24 horas de comenzar el Mundial 2026, Portugal se enfrentó a Nigeria, en juego de preparación. Cristiano Ronaldo fue titular y en la segunda parte tuvo un clara opción de gol que no definió bien.

A los 49 minutos, Nuno Mendes debordó por izquierda y lanzó un pase al área, dejando a Ronaldo de cara al arco, sin embargo, intentó rematar de zurda y envió la pelota por las nubes.

Vea el video de Cristiano Ronaldo acá:

¿CR7, SOS VOS? INCREÍBLE la chance que desperdició Cristiano Ronaldo vs. Nigeria. ¿DÓNDE LA TIRÓ?



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