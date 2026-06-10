"Soñamos con ser campeonas del Mundial y creemos que es posible; estamos para grandes cosas"

Luego de la victoria de la Selección Colombia femenina 4-3 sobre Paraguay, coronándose de esta manera como campeonas de la Liga de Naciones en su primera edición, las expectativas e ilusiones para el Mundial están muy altas en nuestro país.

Precisamente en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', estuvo la defensora Daniela Arias, una de las protagonistas de dicho título de la ‘tricolor’, donde contó la emoción del momento y el desafío que tienen de cara al Mundial.

- ¿Hubo momentos duros?

"Estuvimos invictas. Se nos complicó ese empate con Bolivia; íbamos por los tres puntos y fue un golpe fuerte. Sin embargo, mantuvimos la convicción. Recibimos críticas, pero eso hace parte del proceso. Cuando todo va tan bien, a veces uno se relaja, pero hasta el último minuto Argentina nos respiró en la nuca. Gracias a Dios, este es un equipo que cree, trabaja y nunca baja los brazos".

- ¿Cómo han combinado la experiencia y la juventud?

"Eso nos ha servido muchísimo. Las nuevas generaciones estuvieron ahí aportando desde el primer momento. El profe Ángelo busca precisamente esa mezcla entre experiencia y juventud, y ha sido un proceso en el que todas nos hemos sentido como una familia. Queremos que cada jugadora se sienta en casa. La Selección exige al máximo y siempre se juega a otro nivel. Nos exigen títulos; veníamos de dos subcampeonatos de Copa América y esta vez solo servía ganar. Gracias a Dios, hoy levantamos la copa".



Daniela Arias en Selección Colombia FCF

Publicidad

- El título dio la clasificación a los Juegos Olímpicos de 2028. Han conseguido mucho.

"Ha sido un proceso muy enriquecedor. Antes era muy complicado para el fútbol femenino clasificar a un Mundial. Hoy tenemos esa regularidad; somos el primer equipo que clasifica al próximo Mundial y eso habla muy bien del trabajo que se viene realizando".

- ¿Qué significa para la Selección Colombia la aparición de la Liga de Naciones?

"Es muy positivo porque permite que las selecciones sigan preparándose. Son partidos muy competitivos y cada vez hay más nivel. Los equipos llegan mejor preparados y eso nos ayuda a mantenernos en el radar del fútbol mundial".

Publicidad

- ¿Cuál es el objetivo en el Mundial?

"Este equipo siempre piensa en levantar la copa. Soñamos con ser campeonas del mundo. Somos unas soñadoras y creemos que es posible. Queremos dejar el nombre de nuestro país en lo más alto y ratificar que estamos para grandes cosas".