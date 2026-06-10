Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRIGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jorge Cabezas Hurtado tendría nuevo club en Colombia; ya hay principio de acuerdo con Watford

Jorge Cabezas Hurtado tendría nuevo club en Colombia; ya hay principio de acuerdo con Watford

El delantero Jorge Cabezas Hurtado, cuyo contrato con Millonarios culmina el 30 de junio, estaría muy cera de firmar con un equipo protagonista del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de jun, 2026
Comparta en:
Jorge Cabezas Hurtado, jugador colombiano.
Jorge Cabezas Hurtado, jugador colombiano.
Millonarios.

Millonarios no tuvo su mejor temporada en el fútbol profesional colombiano y por eso tienen en mente hacer una renovación en su plantilla tanto anunciando salidas como fichajes de pesos que le devuelvan la ilusión a la hinchada. Este miércoles revelaron que uno de sus delanteros ya tendría un acuerdo con otro club del balompié nacional.

Se trata de Jorge Cabezas Hurtado, delantero de 22 años cuya ficha pertenece al Watford de Inglaterra. El jugador no logró consolidarse ante la competencia en esa zona con Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, y por eso le estarían buscando equipo para no dejar en el aire su futuro.

Trofeo Mundial FIFA: programación para el sorteo del Mundial 2026.jpg
Gol Caracol

Calendario completo de partidos del Mundial 2026; día y hora para Colombia

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos del Crystal Palace, celebran un título en el fútbol inglés
Colombianos en el exterior

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, noticia en Crystal Palace antes del debut de Colombia en el Mundial

Selección Colombia presenta nueva camiseta para el Mundial 2026.
Gol Caracol

Cuál es la camiseta más bonita del Mundial 2026, qué lugar ocupa Colombia y cuál es la más fea

La información fue revelada por Julián Capera, periodista de Gol Caracol. "Principio de acuerdo entre Deportes Tolima y Watford para el préstamo de Jorge Cabezas Hurtado, cuya cesión con Millonarios va hasta el 30 de junio", contó en su cuenta oficial de 'X' donde habitualmente entrega noticias sobre el mercado de fichajes.

Hurtado tuvo un paso discreto por Millonarios, aunque con algunos momentos para destacar. El delantero disputó 10 partidos entre Liga, Copa Colombia y Copa Sudamericana, acumuló 405 minutos en cancha, con un balance de cuatro goles y una asistencia. La mayor parte de su producción ofensiva llegó en Copa Colombia, torneo en el que marcó tres tantos, mientras que en el campeonato local tuvo participación limitada.

Formado en Real Cartagena, disputó 20 partidos, marcó cuatro goles y dio una asistencia en 1.152 minutos, siendo el club donde empezó a mostrar condiciones como delantero profesional.

Publicidad

Luego pasó por Independiente Medellín, donde sumó 10 encuentros y 369 minutos, aunque no logró registrar goles ni asistencias. Más adelante llegó su salto al exterior con New York Red Bulls, en Estados Unidos: jugó cinco partidos con el primer equipo (117 minutos) sin participaciones de gol y, paralelamente, actuó con New York Red Bulls II, donde disputó cinco encuentros, anotó un gol y recibió dos tarjetas amarillas en 258 minutos.

En Inglaterra tuvo un breve paso por Watford: apenas jugó un partido, registró una asistencia y acumuló 20 minutos. Después fue cedido a Gillingham, donde alcanzó tres apariciones y 76 minutos, sin goles ni asistencias.

Publicidad

Su etapa más productiva antes de regresar al fútbol colombiano fue con PAOK B, de Grecia. Allí disputó 20 partidos, convirtió 11 goles, entregó dos asistencias, recibió seis tarjetas amarillas y una roja, además de completar 1.604 minutos.

Selección de Brasil
Gol Caracol

Carlo Ancelotti no se salvó de los 'calvazos' de jugadores de Brasil; en el día de su cumpleaños

Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield y de la Selección Colombia.
Colombianos en el exterior

José Luis Chilavert y su veredicto sobre Álvaro Montero, que suena para llegar a Boca Juniors

Selección Uzbekistán
Gol Caracol

Uzbekistán, rival de Colombia en el Mundial 2026, y un número en rojo antes del debut

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Millonarios FC

Deportes Tolima

Watford Football Club

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad