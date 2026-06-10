Jorge Cabezas Hurtado tendría nuevo club en Colombia; ya hay principio de acuerdo con Watford

Millonarios no tuvo su mejor temporada en el fútbol profesional colombiano y por eso tienen en mente hacer una renovación en su plantilla tanto anunciando salidas como fichajes de pesos que le devuelvan la ilusión a la hinchada. Este miércoles revelaron que uno de sus delanteros ya tendría un acuerdo con otro club del balompié nacional.
Se trata de Jorge Cabezas Hurtado, delantero de 22 años cuya ficha pertenece al Watford de Inglaterra. El jugador no logró consolidarse ante la competencia en esa zona con Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, y por eso le estarían buscando equipo para no dejar en el aire su futuro.
La información fue revelada por Julián Capera, periodista de Gol Caracol. "Principio de acuerdo entre Deportes Tolima y Watford para el préstamo de Jorge Cabezas Hurtado, cuya cesión con Millonarios va hasta el 30 de junio", contó en su cuenta oficial de 'X' donde habitualmente entrega noticias sobre el mercado de fichajes.
🚨 Exclusiva: Principio de acuerdo entre Deportes Tolima y Watford 🏴 para el préstamo de Jorge Cabezas Hurtado, cuya cesión con Millonarios va hasta el 30 de junio. pic.twitter.com/JC7JrHrotA— Julián Capera (@JulianCaperaB) June 10, 2026
Hurtado tuvo un paso discreto por Millonarios, aunque con algunos momentos para destacar. El delantero disputó 10 partidos entre Liga, Copa Colombia y Copa Sudamericana, acumuló 405 minutos en cancha, con un balance de cuatro goles y una asistencia. La mayor parte de su producción ofensiva llegó en Copa Colombia, torneo en el que marcó tres tantos, mientras que en el campeonato local tuvo participación limitada.
Formado en Real Cartagena, disputó 20 partidos, marcó cuatro goles y dio una asistencia en 1.152 minutos, siendo el club donde empezó a mostrar condiciones como delantero profesional.
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Luego pasó por Independiente Medellín, donde sumó 10 encuentros y 369 minutos, aunque no logró registrar goles ni asistencias. Más adelante llegó su salto al exterior con New York Red Bulls, en Estados Unidos: jugó cinco partidos con el primer equipo (117 minutos) sin participaciones de gol y, paralelamente, actuó con New York Red Bulls II, donde disputó cinco encuentros, anotó un gol y recibió dos tarjetas amarillas en 258 minutos.
En Inglaterra tuvo un breve paso por Watford: apenas jugó un partido, registró una asistencia y acumuló 20 minutos. Después fue cedido a Gillingham, donde alcanzó tres apariciones y 76 minutos, sin goles ni asistencias.
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Su etapa más productiva antes de regresar al fútbol colombiano fue con PAOK B, de Grecia. Allí disputó 20 partidos, convirtió 11 goles, entregó dos asistencias, recibió seis tarjetas amarillas y una roja, además de completar 1.604 minutos.