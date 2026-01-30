Figura de la Selección Colombia femenina fue presentada por todo lo alto en equipo europeo

La ventana de transferencias también ha estado movida en el fútbol femenino, y uno de los últimos traspasos tiene como protagonista a una jugadora de la Selección Colombia femenina. Dicha futbolista integrará una de las ligas más competitivas en Europa, como es la La Première Ligue. Se trata de Sintia Cabezas.

La extrema de 19 años, y quien inició su carrera deportiva en América, hará parte de las filas del Olympique Marsella, escuadra que la calificó como una deportista "explosiva" por la banda, y que esa cualidad, sin duda, será vital en pro del colectivo del elenco de 'les olympiens'. Cabezas arriba al balompié 'galo' tras finalizar su cesión con Levante de la Liga F. Su pase le pertenece al San Diego Wave Fútbol Club, quien hace algunos días anunció la incorporación de otra futbolista de la 'tricolor': Luisa Agudelo.

"El Olympique Marsella se complace en anunciar la llegada de la internacional colombiana Sub-20, Sintia Cabezas, procedente del San Diego Wave Fútbol Club. Jugadora de banda explosiva. La joven 'cafetera' llega a Marsella para poner su velocidad, agilidad y capacidad de marcar la diferencia en los duelos uno contra uno al servicio del colectivo marsellés", se leyó en el comunicado del club francés.

Sintia Cabezas fue presentada como nueva jugadora del Olympique Marsella. Foto oficial del Olympique Marsella.

A renglón seguido desde su nuevo club generaron algunos de sus éxitos deportivos, que incluye título con las 'diablas rojas' en la Liga colombiana y participación en torneos importantes con las selecciones juveniles de Colombia.



"Extrema de tan solo 19 años, Sintia comenzó su carrera profesional muy joven en el América de Cali, donde se consolidó en la primera división colombiana a los 16 años. En dos temporadas, disputó 47 partidos, ganó el título en 2022 y contribuyó al tercer puesto de su club en la Copa Libertadores ese mismo año. Posteriormente, fichó por el San Diego Wave FC antes de ser cedida primero al Lexington SC y luego al Levante UD, club de la Liga F, donde jugó la temporada pasada", precisaron.

"En el ámbito internacional, la compañera de Mary Álvarez se ha consolidado como una pieza clave de las selecciones juveniles de Colombia. Titular en los Campeonatos Sudamericanos Sub-20 de 2022 y 2024, también disputó todos los minutos del Mundial Sub-20 de Colombia 2024, alcanzando los cuartos de final", terminaron por indicar en el comunicado del Marsella femenino.



Desde Levante le desearon éxitos en el campeonato francés

“Queremos agradecer a Sintia Cabezas su trabajo durante el tiempo que ha formado parte de nuestra entidad y le deseamos muchos éxitos en su futuro, tanto a nivel personal como profesional”, escribieron desde el club 'ibérico', que en un pasado reciente tuvo en sus filas a Mayra Ramírez, actualmente en el Chelsea.