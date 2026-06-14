Cuál es la mayor goleada en la historia de los mundiales, tras Alemania 7-1 Curazao

El fútbol total de Alemania arremetió sin piedad y goleó 7-1 a una Curazao, que pagó carísimo el atrevimiento de querer complicar la vida a la tetracampeona, en la apertura del Grupo E de la Copa del Mundo 2026.

Los dirigidos por Julian Nagelsmann comenzaron a sumar con un remate de Félix Nmecha a los 6 minutos, un cabezazo de Nico Schlotterberck a los 38', un tiro penal de Kai Havertz a los 45(+5), antes del descanso.

Tras la pausa se sumaron a la fiesta Jamal Musiala (47'), Nathaniel Brown (68'), Deniz Undav (78') y cerró la demostración con una definición magistral Kai Havertz (88').

Celebración de la Selección de Alemania AFP

Curazao, por su parte, logró un gol en el primer Mundial de su historia, con un disparo de Liviano Comenencia a los 21 minutos del partido, sorprendiendo a sus rivales y enloqueciendo a las cuatro mil camisetas azules que llegaron hasta el Houston Stadmium de Texas, para apoyar a la 'Blue Wave'.



Si bien Alemania 'arrasó' a los curazoleños, esta no es la única goleada que se han presentado en la historia de los mundiales. Aunque hay que indicar que la 'Die Mannschaf' ya había propinado un mismo marcador a Brasil en tierras brasileñas en 2014.

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¿Cuál es la mayor goleada en la historia de los mundiales?

Hay que remontarse hasta el Mundial de España 1982. En dicha cita orbital, Hungría no tuvo piedad de El Salvador goleándolos por 10-1, en un compromiso por el grupo 3 que se disputó un 15 de junio en el estadio Manuel Martínez Valero, conocido en ese entonces como Nuevo Estadio, en la ciudad de Elche.

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Además, en Suiza 1954, la selección de Hungría derrotó 9-0 a Corea del Sur , mismo marcador con el que la antigua Yugoslavia venció a Zaire, en la Copa del Mundo de Alemania 1974.

Acá el listado con los partidos con mayor diferencia de goles en la historia de los mundiales



Hungría 10 - 1 El Salvador (España 1982)

Hungría 9 - 0 Corea del Sur (Suiza 1954)

Yugoslavia 9 - 0 Zaire (Alemania 1974)

Partidos con ocho goles de diferencia



Suecia 8 - 0 Cuba (Francia 1938)

Uruguay 8 - 0 Bolivia (Brasil 1950)

Alemania 8 - 0 Arabia Saudita (Corea/Japón 2002)

Brasil vs. Alemania, mundial 2014. PEDRO UGARTE/AFP

Otras goleadas históricas de los mundiales:

