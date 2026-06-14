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Gol Caracol  / DT de Alemania destacó la valentía de Curazao; "jugaron mejor de lo que la gente esperaba"

DT de Alemania destacó la valentía de Curazao; "jugaron mejor de lo que la gente esperaba"

Julian Nagelsmann, técnico de Alemania, elogió el coraje que tuvo Curazao en el campo de juego del NRG Stadium de Houston. La 'Die Mannschaft' goleó 7-1 en su debut en el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania.
Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania
Fotos: AFP

Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, dijo este domingo, tras el 7-1 endosado a Curazao en el estreno mundialista de su equipo, que su rival jugó "mejor de lo que mucha gente esperaba" y destacó el "coraje" mostrado por su primer rival, debutante en un torneo de este nivel.

"Fue un gran comienzo, los primeros 15 minutos fueron excelentes y creo que pudimos marcar más. El empate fue inesperado, y fue bueno ver la reacción del equipo. Curazao jugó mejor de lo que la gente esperaba en Alemania, jugaron con coraje", afirmó Nagelsmann en la rueda de prensa posterior al partido del NRG Stadium de Houston.

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Jugadores de Curazao, tras derrota contra Alemania en el Mundial 2026.
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"Alemania fue simplemente demasiado fuerte, fue mejor; además, concedimos varios goles evitables"

La selección de Alemania arrancó su camino en el Mundial con un contundente 7-1 contra la debutante Curazao, luciendo poderío ofensivo y fútbol coral para tomar impulso en el exigente grupo E, en el que también están encuadrados Ecuador y Costa de Marfil.

Selección de Alemania
Celebración de la Selección de Alemania
AFP

Los goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (doblete), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav lanzaron al seleccionado de Julian Nagelsmann contra un Curazao que, pese a la derrota, hizo historia con la primera diana de su historia en una Copa del Mundo, obra de Livano Comenencia.

"Se nota la conexión que hay entre los jugadores. Lo más importante es que este equipo tiene afinidad, eso es clave y tenemos que seguir", dijo.

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Nagelsmann, que alcanzó los 1.000 días al mando de Alemania, insistió en la importancia de luchar por un objetivo común.

"No se trata de mis objetivos, se trata de nuestros objetivos. Estamos en un camino importante y hay cosas que podemos hacer mejor", consideró el timonel de los 'teutones'.

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Reacciones en Curazao

El seleccionador de Curazao, Dick Advocaat, restó importancia a la goleada 7-1 sufrida frente a Alemania este domingo en el debut histórico de la isla caribeña en una Copa del Mundo y afirmó que "no es una vergüenza" perder por ese marcador frente a un rival de ese nivel.

Encajar un resultado así "no es una vergüenza contra un equipo como ése. Ese equipo vale 850 millones y Curazao, 25", declaró el técnico neerlandés en rueda de prensa tras el encuentro en Houston que abrió la actividad en el Grupo E.

La selección de las Antillas Neerlandesas esperaba incomodar más a Alemania, pero no logró poner en práctica su plan de juego. "No funcionó, ellos fueron simplemente demasiado fuertes y nosotros además les regalamos algunos goles fáciles", admitió Advocaat.

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