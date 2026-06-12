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Gol Caracol  / DT de Canadá mostró 'magia' en el banquillo, contra Bosnia y Herzegovina, por el Mundial 2026

DT de Canadá mostró 'magia' en el banquillo, contra Bosnia y Herzegovina, por el Mundial 2026

El entrenador Jesse Alan Marsch mostró todas sus habilidades en el banquillo norteamericano, tras recibir una pelota, mientras se disputaba el duelo de la primera jornada en el grupo B.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Jesse Marsch, entrenador de Canadá, en el Mundial 2026.
Jesse Marsch, entrenador de Canadá, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

El DT de Canadá, Jesse Alan Marsch, se robó el protagonismo en el duelo frente a Bosnia y Herzegovina, correspondiente a la primera jornada del grupo B.

El estratega norteamericano es tendencia en redes, por curiosa situación, en la que se le vio haciendo una jugada de 'fantasía', mientras dirigía pegado a la línea, en el banquillo técnico de Canadá.

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Y es que, después de un rechazo; Jesse controló la pelota de gran manera, al punto que hizo aplaudir a la hinchada presente en las tribunas del estadio.

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