DT de Canadá mostró 'magia' en el banquillo, contra Bosnia y Herzegovina, por el Mundial 2026

El DT de Canadá, Jesse Alan Marsch, se robó el protagonismo en el duelo frente a Bosnia y Herzegovina, correspondiente a la primera jornada del grupo B.

El estratega norteamericano es tendencia en redes, por curiosa situación, en la que se le vio haciendo una jugada de 'fantasía', mientras dirigía pegado a la línea, en el banquillo técnico de Canadá.

Y es que, después de un rechazo; Jesse controló la pelota de gran manera, al punto que hizo aplaudir a la hinchada presente en las tribunas del estadio.

¡ENTRE A JUGAR, PROFE!



Jesse Marsch sacó a relucir su calidad en el arranque de Canadá vs. Bosnia.#CopaMundialFIFA #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/z9aCnPzT56 — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026