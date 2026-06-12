Camilo Vargas, entre la Selección Colombia y uno de sus amores en pleno Mundial 2026

La Selección Colombia ya concentrada en México con la mira puesta en el debut del Mundial 2026 frente a Uzbekistán, tiene una de las sedes mejor equipadas del campeonato que Camilo Vargas conoce muy bien.

El portero colombiano que además de jugar en este país, tuvo el placer que su selección entrenara en la sede en la que él se prepara concurridamente, la casa de Atlas de México.

Por esa razón, el guardameta bogotano recibe constantes muestras de cariño, no solo de los aficionados de la Selección Colombia, sino también de seguidores mexicanos de Atlas, quienes aprovechan cada oportunidad para pedirle fotografías y saludos. Aunque la temporada con los 'zorros' ya terminó, el arquero permanece en su tierra disfrutando de su preparación para la máxima cita orbital.

Así lo ha mostrado con orgullo el club Atlas, que con orgullo muestran diferentes figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos entre otros, en su propia casa y en el último post indicaron: "la casa del Rojinegro también es la casa de la Selección Colombia en esta Copa Mundial de la FIFA 2026".



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Se espera que Camilo Vargas sea el inicialista para el primer juego el próximo 17 de junio, pues habitualmente era el títular en las Eliminatorias, sin embargo, en los últimos partidos de preparación de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo también ha tenido en cuenta bajo los tres palos a Álvaro Montero.

La Selección Colombia lista para el Mundial

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Bajo las órdenes del estratega argentino Néstor Lorenzo, el combinado nacional inició oficialmente su participación en el certamen con una práctica de baja intensidad.

Los futbolistas han realizaron ejercicios de definición en Guadalajara, así como trabajos en espacios reducidos y partidos de práctica entre compañeros, según los medios de prensa que han asistido a sus entrenos.

La 'tricolor' permanecerá concentrada en Guadalajara hasta el próximo 15 de junio, fecha en la que viajará a Ciudad de México para afrontar su estreno en el Mundial. Posteriormente, enfrentará a RD del Congo el 23 de junio nuevamente en Guadalajara y cerrará la fase de grupos frente a Portugal el 27 de junio en Miami.

Sus últimos dos resultados fueron muy favorables; primero un 3-1 frente a Costa Rica en lo que fue el juego de despedida en la capital colombiano, y posteriormente un 2-0 frente a Jordania en territorio estadounidense, ambos en juegos preparatorios.