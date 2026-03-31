Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Uruguay firmó su cuarto partido consecutivo sin ganar; preocupa de cara al Mundial 2026

Uruguay firmó su cuarto partido consecutivo sin ganar; preocupa de cara al Mundial 2026

En un nuevo partido preparatorio para el Mundial 2026, los dirigidos por Marcelo Bielsa siguen sin levantar cabeza, ya que su último triunfo fue en octubre de 2025.

Por: EFE
Actualizado: 31 de mar, 2026
Comparta en:
La Selección Uruguay empató con Argelia, en partido preparatorio al Mundial 2026
La Selección Uruguay empató con Argelia, en partido preparatorio al Mundial 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad