Clasificación del Giro de Lombardía 2026; Paul Seixas 'aplastó' a Remco Evenepoel y Primoz Roglic

El francés Paul Seixas (Decathlon) conquistó este sábado el Giro de Lombardía, su primer 'monumento', tras lanzar un ataque decisivo en los últimos kilómetros que le permitió llegar en solitario a Como y suceder al esloveno Tadej Pogacar, ganador de las cinco ediciones anteriores, con el español Enric Mas (Movistar) en segunda posición.

Seixas, de 20 años, se convirtió además en el ganador más joven de la historia de la prueba.

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La ausencia de Pogacar, que no volverá a competir hasta 2027 tras la caída sufrida en La Vuelta, abrió la lucha por la victoria a una nueva generación de aspirantes, entre ellos el propio Seixas, el mexicano Isaac del Toro (UAE), el belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) -campeón de Europa-, el estadounidense Brandon McNulty (UAE) -campeón del mundo- y el español Juan Ayuso (Lidl-Trek).

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Sin el dominio del esloveno, el francés, que atravesó la meta visiblemente emocionado, aprovechó la oportunidad para inscribir su nombre por primera vez en su carrera en el palmarés de uno de los cinco 'monumentos' del ciclismo, que une Bérgamo y Como a lo largo de 239 kilómetros, con nueve ascensiones y un desnivel acumulado de 4.600 metros, en una jornada marcada por la dureza de la montaña.



La carrera arrancó después de que los participantes permanecieran parados tras el banderazo de salida para que el belga Remco Evenepoel leyera un comunicado en el que los corredores llamaron la atención sobre los problemas de seguridad en las competiciones.

“Los ciclistas competimos a alta velocidad con poca protección y dependemos de la UCI y de los organizadores de las carreras para garantizar la seguridad de los circuitos. Esa responsabilidad no se está cumpliendo“, afirmó el belga en nombre de todos los corredores, en referencia a los recientes accidentes en competición, uno de los cuales terminó con la muerte del galés Finlay Tarling en la Vuelta a Portugal.

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Previamente también se rindió homenaje a los corredores que disputaron su última carrera como profesionales: los españoles Pello Bilbao y Ion Izagirre, el francés Rudy Molard, el neerlandés Bauke Mollema y el noruego Odd Christian Eiking.

Una vez iniciada la marcha, el pelotón afrontó los primeros intentos de escapada hasta que un grupo de seis ciclistas consiguió abrir hueco. La fuga fue creciendo hasta reunir a 14 corredores, entre ellos el español Pau Martí y los italianos Antonio Tiberi y Fausto Masnada.

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La jornada también dejó un momento de tensión cuando el estadounidense Brandon McNulty, reciente campeón del mundo, estuvo cerca de sufrir una caída en una rotonda, aunque logró mantener el equilibrio y continuar en carrera.

El equipo UAE asumió la persecución en las rampas de Giovenzana, donde el ritmo impuesto por Pavel Sivakov contribuyó a reducir la ventaja de los escapados, y la renta quedó en torno a los dos minutos antes de afrontar Madonna del Ghisallo, uno de los puntos clave del recorrido.

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En esa subida, la escapada comenzó a fragmentarse y el australiano Ben O'Connor (Jayco-AlUla) y el canadiense Michael Leonard (EF Education) se marcharon por delante, mientras el resto de fugados perdía terreno.

En el pelotón, el equipo UAE mantuvo inicialmente el control antes de que EF y Red Bull-Bora se sumaran al trabajo para endurecer la persecución.

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A unos 40 kilómetros de Como, siete corredores mantenían la ventaja, aunque el trabajo del Red Bull-Bora, con Giulio Pellizzari al frente, redujo las diferencias antes de la doble subida a San Fermo della Battaglia, precedida por el ascenso a Civiglio.

En los últimos kilómetros, Paul Seixas lanzó un ataque que dejó atrás a los principales favoritos.

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El francés del Decathlon aceleró hasta distanciar a Evenepoel y del Toro, incapaces de seguir su ritmo, se puso en 'modo Pogacar' y dejó atrás a sus perseguidores para saborear su primer 'monumento'.

Por detrás, Enric Mas se mantuvo en la pelea por el podio y lanzó un ataque en los últimos compases para descolgar al italiano Giulio Ciccone y asegurar la segunda posición. El español volvió así a rozar la victoria en Lombardía, cuatro años después de terminar segundo por detrás de Pogacar.

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Completó el podio Ciccone y Evenepoel quedó en cuarta posición.

La prueba, conocida como la 'Clásica de las hojas muertas', por el paisaje que deja la época otoñal en la región lombarda, alcanzó este año su 120ª edición y pone fin a la temporada de los cinco 'monumentos' del ciclismo.

Paul Seixas, ganador del Giro de Lombardía 2026. afp.

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Clasificación del Giro de Lombardía 2026

1. Seixas Paul — Decathlon CMA CGM Team — 5:49:28

2. Mas Enric — Movistar Team — 0:48

3. Ciccone Giulio — Lidl - Trek — 1:05

4. Evenepoel Remco — Red Bull - BORA - hansgrohe — 1:20

5. McNulty Brandon — UAE Team Emirates - XRG — 1:20

6. Pidcock Tom — Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team — 1:20

7. Bilbao Pello — Bahrain - Victorious — 1:20

8. Scaroni Christian — XDS Astana Team — 1:20

9. Zana Filippo — Soudal Quick-Step — 1:20

10. Rondel Mathys — Tudor Pro Cycling Team — 1:20