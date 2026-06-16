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Gol Caracol  / El Mundial 2026 ya hizo historia por registro que no se daba desde Suecia 1958

El Mundial 2026 ya hizo historia por registro que no se daba desde Suecia 1958

Los primer encuentros del Mundial 2026 se están llevando a cabo y los resultados obtenidos están dando mucho de que hablar, especialmente por las favoritas y las selecciones sorpresas ¡Aquí gran dato!

Por: EFE
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Países Bajos vs. Japón, por el Mundial 2026.
Acción de juego en el duelo entre Países Bajos vs. Japón, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Por primera vez desde hace 68 años, cuatro partidos mundialistas disputados el mismo día concluyeron en empate en lo que va del Mundial 2026, según informó este martes la FIFA.

A la sorprendente igualada sin goles del España-Cabo Verde, le siguió los no menos inesperados empates de Bélgica frente a Egipto (1-1) y de Uruguay contra Arabia Saudí (1-1) más el de Irán ante Nueva Zelanda que cerró la jornada (2-2).

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Hace 68 años, curiosamente también un 15 de junio, cuatro partidos del Mundial de Suecia concluyeron en empate: Alemania-Irlanda del Norte (2-2), Paraguay-Yugoslavia (3-3), Suecia-Gales (0-0) e Inglaterra-Austria (2-2). Sin embargo, no fueron todos los partidos de esa jornada, como pasó el lunes, porque se jugó la última fecha de los grupos 1, 2, 3 y 4 En total ocho partidos, en los que, además, Checoslovaquia goleó a Argentina (6-1), Francia ganó a Escocia (2-1) y Hungría a México (4-0) y Brasil a la Unión Soviética (2-0)

España vs Cabo Verde
España vs Cabo Verde
AFP

Este hito no solo rompió una racha de casi siete décadas en la fiesta del mundo, sino que también demostró la similitud que existe actualmente entre las diversas selecciones y su manera de juego en el actual mundial. Además de ello, es importante resaltar que ninguna de las selecciones consideradas favoritas pudo imponer su jerarquía en la cancha y sumar puntos para sus selecciones, lo que dejó una jornada llena de inquietudes y de celebración para las selecciones que lograron sumar un punto de oro dentro de sus grupos correspondientes.

Los resultados obtenidos durante estas fechas dejan una máxima presión para las siguientes jornadas de la fase inicial, junto con la incertidumbre de los próximos resultados de cada grupo. Además, los directores técnicos ahora deberán replantear sus estrategias de cara a los próximos partidos, teniendo en cuenta que cualquier punto es fundamental , al mismo tiempo que cualquier error costará la eliminación directa.

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