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Gol Caracol  / Bernardo Silva se quita el peso de encima por fichaje al Real Madrid; "estoy enfocado en Portugal"

Bernardo Silva se quita el peso de encima por fichaje al Real Madrid; "estoy enfocado en Portugal"

A Bernardo Silva le preguntaron por su llegada al Real Madrid, sin embargo, le restó importancia y puso la lupa sobre el Mundial 2026 con el combinado 'luso'.

Por: EFE
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Bernardo Silva, jugador de Portugal.
Bernardo Silva, jugador de Portugal.
AFP.

El jugador de la Selección de Portugal, Bernardo Silva, ya exjugador del Manchester City, aseguró este martes que está muy contento por su fichaje por el Real Madrid, pero que ahora es el momento para pensar en levantar el primer Mundial en la historia de la selección lusa.

"Estoy muy contento con mi mudanza (al conjunto 'merengue'), pero estoy muy enfocado en la selección. Las próximas semanas serán para el país y para ayudar a nuestro equipo al máximo", dijo el extremo en una rueda de prensa desde la sede de concentración de la selección en Florida.

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El 'conjunto balanco' hizo oficial el pasado 17 de junio, el fichaje del ya ex del Manchester City, de 31 años. Sin embargo, Silva aún no se había pronunciado públicamente sobre su paso al Real Madrid.

El extremo portugués señaló a una de las figuras más importantes del equipo 'merengue' y del seleccionado croata, el exmadridista Luka Modric como una de sus principales fuentes de inspiración, aunque no le deseó suerte cuando Croacia y Portugal se crucen este jueves 2 de julio en los dieciseisavos de final del Mundial.

Bernardo Silva jugador de la Selección de Portugal,
Bernardo Silva; jugador de la Selección de Portugal, Luka Modric jugador del seleccionado croata
AFP

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"Luka Modric es una inspiracion para mí, tuve suerte de jugar contra él muchas veces y le pedí su camiseta en un partido del Manchester City contra el Real Madrid. Es una de las camisetas más especiales que tengo. Le deseo lo mejor, pero no ese día", expresó Silva.

Silva no atraviesa su mejor momento con la selección. En el debut fue sustituido al descanso tras dejar una imagen gris, en el siguiente partido saltó al terreno de juego como sustituto cuando el marcador estaba decidido, y en el último encuentro contra Colombia no contó con minutos. No obstante, resaltó que su objetivo es contribuir al grupo ya sea desde el campo o fuera de él, y resaltó que el objetivo es ganar el Mundial.

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