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Gol Caracol  / Emotivo recibimiento a jugadores de Bolivia pese a quedar fuera del Mundial; "son unos héroes"

Emotivo recibimiento a jugadores de Bolivia pese a quedar fuera del Mundial; "son unos héroes"

Bolivia perdió 2-1 con Irak y apagó sus sueños de ir a la Copa del Mundo 2026, sin embargo, en el país del altiplano los esperan con los brazos abiertos.

Por: EFE
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Bolivia ganó el repechaje intercontinental contra Surinam y, ahora, enfrentará a Irak por un cupo al Mundial 2026
Bolivia ganó el repechaje intercontinental contra Surinam y, ahora, enfrentará a Irak por un cupo al Mundial 2026
AFP

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