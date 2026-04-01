Emotivo recibimiento a jugadores de Bolivia pese a quedar fuera del Mundial; "son unos héroes"

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, pidió este miércoles recibir a los jugadores de la selección boliviana como "héroes" por haber "dejado todo en la cancha" en el partido de repechaje en el que perdieron 2-1 ante Irak quedando fuera del Mundial 2026.

"Bolivianos, hay que recibir a nuestra selección como héroes. Han dejado todo en la cancha, todo por la tricolor. Lo nuestro nunca fue suerte. La vamos a sacar adelante", afirmó Paz en un video en sus redes sociales. En otro mensaje, destacó que la selección no se rindió y pidió que el país no baje la cabeza ante la derrota.

"La Patria nunca se rinde. La Selección nunca se rindió. Ese es nuestro destino, de pie, de frente ante la lucha del día a día. Bolivia siempre Bolivia de pie y nunca bajamos la cabeza ante la derrota", dijo Paz en X. El partido disputado en México otorgaba el último boleto a la competición, un objetivo que revivió en Bolivia la ilusión de una clasificación después de 32 años desde su última participación, ocurrida en el Mundial de Estados Unidos de 1994.

De su parte, la Federación Boliviana de Fútbol publicó: "En las buenas y en las malas con la Verde siempre". También se pronunciaron otros líderes políticos como los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Jorge Tuto Quiroga (2001-2002). "Pusieron alma, vida y patria en la cancha. Sigamos en la lucha para llevar a Bolivia hacia las glorias deportivas en el mundo", dijo Morales en 'X'.



Quiroga publicó: "Quedamos con el corazón partido pero agradecido con nuestra Verde". También destacó que el técnico Oscar Villegas apostó "por un equipo renovado, con enorme futuro, el que se aceleró por la enorme entrega de nuestros muchachos" y agregó que Bolivia mereció el pasaje al Mundial.

Selección de Bolivia; repechaje Mundial 2026 Cuenta Oficial de X de la Selección de Bolivia

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La prensa boliviana reflejó este miércoles la frustración con diversos titulares en los diarios. "Una Bolivia batalladora y que mereció más cae con la frente en alto contra Irak", dijo el matutino Visión 360, mientras que El Deber puso en portada "Bolivia cae ante Irak y se despide del Mundial 2026".

La selección boliviana partirá desde Monterrey después de mediodía de este miércoles y llegará cerca de la medianoche a la ciudad boliviana de Santa Cruz, según informes oficiales.