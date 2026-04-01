¿Cuántos goles lleva Luis 'Chino' Sandoval, qué edad tiene, de dónde es?

Luis Fernando ‘Chino’ Sandoval volvió a ser protagonista en la Liga BetPlay I-2026. El delantero del Deportes Tolima firmó una actuación brillante al marcar tres goles en la victoria 4-1 sobre Águilas Doradas, en juego correspondiente a la jornada 14, confirmando su gran momento ofensivo y su peso dentro del equipo.

Con este triplete, Sandoval llegó a 6 goles en la actual Liga, en la que además registra 3 asistencias en 10 partidos, consolidándose como uno de los atacantes más determinantes del campeonato. Si se suman sus presentaciones en otras competencias, el atacante acumula 14 partidos en la temporada, con esos mismos 6 tantos y 3 asistencias, números que reflejan su regularidad en el frente de ataque del conjunto ‘pijao’.

A nivel global, el ‘Chino’ también muestra cifras importantes a lo largo de su carrera. En su recorrido por clubes como Barranquilla FC, Junior, Fortaleza CEIF, Águilas Doradas, Deportivo Cali, Real Cartagena, Independiente Medellín y ahora Deportes Tolima, suma 56 goles en 244 partidos, evidenciando experiencia y capacidad goleadora en el fútbol colombiano.

Sandoval nació el 1 de junio de 1999 en Soledad, Atlántico, por lo que actualmente tiene 26 años.



Tras su destacada actuación ante Águilas Doradas, el delantero también se refirió a la competencia interna en el equipo, dejando claro el buen ambiente que se vive en el plantel:

“Con Adrián Parra y Tatay Torres es una competencia sana, competimos en beneficio del equipo. Cualquiera que marque, Parra ayuda mucho en defensa y en ataque”.

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El presente de Sandoval ilusiona a la hinchada ‘vinotinto y oro’, que ve en él a un referente ofensivo capaz de marcar diferencias en momentos clave, sobre todo ahora que se aproxima el debut en la Copa Libertadores. Su triplete no solo le dio tres puntos valiosos al Tolima, sino que también lo posiciona como un nombre a seguir en la recta final del campeonato local.