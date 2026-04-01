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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Cuántos goles lleva Luis 'Chino' Sandoval, qué edad tiene, de dónde es?

¿Cuántos goles lleva Luis 'Chino' Sandoval, qué edad tiene, de dónde es?

Deportes Tolima goleó 4-1 a Águilas Doradas con triplete incluido del delantero Luis 'Chino' Sandoval. Acá repasamos la carrera del '9' del 'Vinotinto y Oro'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Luis 'Chino' Sandoval le marcó triplete a Águilas Doradas.
Luis 'Chino' Sandoval le marcó triplete a Águilas Doradas.
COLPRENSA.

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