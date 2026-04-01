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Gol Caracol  / Más Deportes  / Tiger Woods toma drástica decisión tras accidente: su estado genera alarma

Tiger Woods toma drástica decisión tras accidente: su estado genera alarma

Tras el grave accidente en Los Ángeles, el deportista estadounidense se alejaría de los campos del golf. "Soy consciente de la gravedad de la situación en la que estoy", declaró.

Por: EFE
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Tiger Woods, superestrella del golf.
Tiger Woods, superestrella del golf.
AFP

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