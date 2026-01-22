Pablo Repetto y el 2026 que sueña para Santa Fe, tras ganar la Superliga; elogió a Hugo Rodallega

Pablo Repetto logró levantar el título de la Superliga con Santa Fe en la noche del miércoles en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El 'león' se impuso con contundencia en el marcador global por 4-1 al Junior de Barranquilla y empezó el 2026 con un campeonato, pero esperan que los éxitos sigan.

Tras lograr el certamen con el rojo de la capital de la República, el director técnico uruguayo conversó con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', allí dejó sus sensaciones de levantar el trofeo, se refirió a cómo se tejió su llegada a Santa Fe, tuvo palabras sobre Hugo Rodallega y los retos venideros, teniendo como foco hacer una buena participación en la Copa Libertadores.

Santa Fe, tercer equipo de Colombia con más títulos en total. Foto: @santafe.

"Cada vez que toca ganar un título, se dice ojalá no sea el último, porque no es fácil ganar. Se disfruta, me ha tocado ganar finales, también perder; pero cuando se logra, se disfruta", dijo de entrada Repetto a la mesa de periodistas liderada por Javier Hernández Bonnet.



A continuación, el estratega 'charrúa' de 51 años, contó detalles de su arribo al 'cardenal'. "Cuando surgió la posibilidad de venir a Santa Fe, uno hace un análisis del club, este es un club grande, con técnicos uruguayos que dejaron huella, como Pelusso, el último título con Baba, además que juega Copa Libertadores y eso me hizo ilusión. El equipo ha mostrado cosas buenas, con otras por mejorar, pero con mucha ilusión".

Y agregó: "Con el Presidente (Méndez) hablamos, estuvimos tres semanas hasta que se firmó el contrato, fue la presentación y comenzó a planificar lo que es la plantilla. Fuimos conformando el plantel, que no se ha cerrado, dos refuerzos más pueden llegar, preparamos la final, buscar lo mejor, y encontrar el resultado que se logró".



Otras declaraciones de Pablo Repetto

- ¿Cómo hizo para que el plantel llegara en buenas condiciones tras la pausa de fin de año?

"Nosotros cuando terminamos en diciembre, ya ahí marcamos el primer objetivo es este campeonato, la Superliga. Sabíamos de la para larga, no se podía perder la forma. Ustedes saben como son las fiestas de diciembre, se habló con los jugadores, se mandó una planificación. Nos quedamos contentos porque cuando llegamos en enero todos lo cumplieron y eso fue fundamental".

- ¿Qué le faltaría al equipo para llegar bien y confianza de cara a la Copa Libertadores?

"La Copa Libertadores me motivó mucho para estar hoy en Santa Fe. Hoy hablar de la Copa, estamos un poco lejos, pensamos en planificar en el partido que viene, en que el equipo esté bien. Es muy importante que la gente crea, que apoye, que se sientan identificados con el equipo y el equipo con la gente y ojalá que la podamos mantener; si tenemos todos eso, vamos a ser competitivos".

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe. Colprensa

- Hugo Rodallega...

"Es respetuoso, profesional, humilde; por algo ha tenido la carrera que ha tenido y con la edad se mantiene vigente, es referente afuera y adentro. En este caso es ídolo afuera y adentro. Habíamos visto tiros libres de Rodallega, pegado de esa forma, para este partido puntual tenía la libertad de cobrar, hizo el gol y nos ayudó a encaminar el título".