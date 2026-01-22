"Rodallega es respetuoso y triunfador; Ómar Pérez, un crack; pero un desastre en el camerino"

El inicio de la temporada 2026 trajo el primer trofeo para Santa Fe, que le ganó 3-0 a Junior en el Campín en la noche del miércoles y se alzó con la Superliga, luego de haber arrancado un empate 1-1 en la ida en Barranquilla. Y el símbolo del equipo 'cardenal', que ahora tiene como entrenador a Pablo Repetto, es el experimentado delantero Hugo Rodallega, quien no para de aportarle al equipo bogotano con goles, sacrificio y entrega en cada uno de los partidos.

Precisamente ese fue uno de los temas que se tocó de manera amplia en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', en el que Javier Hernández Bonnet realizó un análisis y dio su visión particular sobre el presente y pasado de Santa Fe, que poco a poco va logrando títulos y a la par, mejorando la situación administrativa y económica.

"Hugo Rodallega es, a mi juicio, el jugador más importante del equipo 'cardenal' en los últimos años. Siempre es respetuoso y triunfador. Habla con los goles y su trabajo. Respeta el espacio de cada quien y las decisiones que se toman, así lo favorezcan o lo afecten. Lo que produce hacia afuera es grande y también lo que representa hacia adentro porque cataliza todo", indicó de entrada el director general de Gol Caracol, en el referido espacio radial.

Pero además de eso, también fue más allá y apuntó que "el aficionado tiene el derecho de idolatrar a cualquier jugador, porque lo saludó o lo vio hacer fantasías, así no haya ganado títulos, o si hizo de todo, porque me voy a referir con nombre propio, ya que no quiero eludir ninguna responsabilidad de lo que voy a decir, y es el caso de Omar Pérez. Dentro de la cancha era un fenómeno, un crack, con Junior, Santa Fe y Medellín. Todos sabían que el problema era una lesión de rodilla, que lo limitó para permanecer en Boca Juniors. Digo esto por una razón fundamental y es que el hincha añoró los títulos y le sacó lustre, porque Omar, en la cancha, fue influyente; pero en el camerino, dicho por compañeros de él, fue un desastre porque era el capitán y administrador de los premios, los cuales, cuando llegaban, sacaba la mayor tajada para él y el resto se lo repartían entre los demás. Ese camerino se dañó".



Hugo Rodallega celebra título de Superliga con Santa Fe - Foto: Colprensa

Hernández Bonnet siguió con sus palabras y agregó que "hubo jugadores que perdieron el premio de la Copa Sudamericana porque tuvieron que utilizar ese dinero para resolver el problema de una parranda. Lo más grave es que fue con complicidad del presidente de ese tiempo César Pastrana, quien terminó dejando a Santa Fe en bancarrota".

Además de hablar de dos referentes, como el delantero vallecaucano y el otrora volante argentino, el periodista también estableció distancias en la parte administrativa. "Me acuerdo que una vez contó que era hincha de Santa Fe, cuando yo conocí a Pastrana con la camiseta de América de Cali; que era administrador de empresas, cuando era administrador hotelero de una universidad que ahora es de bajo perfil. Él no pagó la última cuota, quien lo hizo fue Méndez. Se vendió como el redentor y no. En el corazón del hincha, quedó la sensación de que Pastrana fue un gran presidente, cuando las bases y la estructura se estaba cayendo, solo que dio con la casualidad que hubo títulos, la Copa Sudamericana, en fin. El punto es que otra vez entraron a ley de quiebras y Méndez resolvió el tema. Eso ya lo logró con campeonatos y ahí toma decisiones coherentes como traer a Pablo Peirano, luego a Jorge Bava, también pasó Alfredo Arias, y siguió con la escuela uruguaya con Pablo Repetto. Eso se llama tomar decisiones de manera inteligente, en medio de una crisis. Es responsable con la institución".