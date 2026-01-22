Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Rodallega es respetuoso y triunfador; Ómar Pérez, un crack; pero un desastre en el camerino"

"Rodallega es respetuoso y triunfador; Ómar Pérez, un crack; pero un desastre en el camerino"

En el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', se analizó el presente de Santa Fe, que ganó la Superliga al vencer a Junior, y también se dio un vistazo al pasado del club.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de ene, 2026
Comparta en:
Hugo Rodallega y Omar Pérez.
Hugo Rodallega y Omar Pérez.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad