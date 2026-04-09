Vuelta al País Vasco 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 5 con Primoz Roglic y Harold Tejada

La quinta jornada , es la más dura de la edición 65° de la Vuelta al País Vasco 2026. Los 176,2 kilómetros y los 3.841 metros de desnivel positivo, junto al terreno habitual de Eibar, la convierten en el gran día para la clasificación general. Aquí se esperan ataques directos entre los principales favoritos. Es el escenario ideal para marcar diferencias claras y, probablemente, decidir buena parte del resultado final.



Perfil y altimetría de la etapa 5 de la Vuelta al País Vasco 2026

Perfil y altimetría de la etapa 5 de la Vuelta al País Vasco 2026. Procycling Stats.

Hora y dónde ver la etapa 5 de la Vuelta al País Vasco 2026

Fecha: viernes 10 de abril 2026.

Distancia: 176 km

Puertos de Montaña: 8

Sprints: 2

Transmisión: Directv Sports.



Así fue la etapa 4 de la Vuelta al País Vasco 2026

El español Alex Aranburu (Cofidis), en un final tan duro como emocionante en un auténtico muro, se hizo con la cuarta etapa de la Itzulia, disputada con salida y llegada en Galdakao, de 167,2, la tercera en su palmarés, en una jornada en la que el francés Paul Seixas (Decathlon) reforzó su maillot amarillo tras romper el grupo de favoritos.

Un final épico en la subida de Galdakao, donde el guipuzcoano Alex Aranburu (Ezkio Itsaso, 30 años) impuso su punta de velocidad en un final competido y agónico, en el que ganó la partida al noruego Tobias Johannessen (Uno X) y al italiano Christian Scaroni (Astana), a 4 y 5 segundos respectivamente del ciclista vasco.

Dentro del top 10 se clasificaron 5 españoles: Ion Izagire entró cuarto, Pello Bilbao sexto, Juampe López septimo y décimo Igor Arrieta. En la octava plaza, y tras atacar en el grupo de la alta jerarquìa entró Paul Seixas, arañando 20 segundos ante sus rivalas directos.



Tras una nueva demostración de fuerza, Seixas comanda la general con Roglic ya a 2.19 minutos, Lipowitz a 2.28 e Izagirre a 2.29. Un nuevo detalle de control y clase del ciclista galo, que no sufrió ataques, pero sí atacó él para sacar una jugosa renta.