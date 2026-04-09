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Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta al País Vasco 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 5 con Primoz Roglic y Harold Tejada

Vuelta al País Vasco 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 5 con Primoz Roglic y Harold Tejada

Este viernes 10 de abril, la quinta jornada de la Vuelta al País Vasco 2026 tendrá un recorrido de 176 kilómetros que comenzará y terminará en Eibar. ¡No se pierda la carrera!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Harold Tejada (XDS Astana).
Harold Tejada (XDS Astana).
Getty Images.

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