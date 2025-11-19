Figuras del fútbol que se quedaron sin asistir al Mundial 2026; aún faltan más nombres

La Copa del Mundo siempre se caracteriza por tener a las mejores selecciones del planeta, pero no así a los mejores jugadores. Terminadas las fases de clasificación en cada continente, se puede concluir que grandes futbolistas del balompié no podrán acudir al certamen más importante del próximo año.

Deportistas de los mejores equipos de Europa y del mundo, infortunadamente, no pudieron conducir a su selección hacia el Mundial 2026. En Europa, por ejemplo, figuras del PSG, Atlético de Madrid, Benfica, entre otros, se quedaron afuera, y probablemente, hubieran elevado el nivel de la competición, por lo que se extrañarán entre los clasificados.

Khvicha Kvaratskhelia, campeón de Champions con el París Saint-Germain, no viajará a Estados Unidos, México y Canadá. Su selección, Georgia, comandada por él mismo y por el arquero del Liverpool, Mamardashvili, tan solo ganó un partido en las eliminatorias y quedó sin posibilidades de clasificar tempranamente.

Mismo destino que sufre Leandro Barreiro, compañero de Richard Ríos en el Benfica, con Luxemburgo; Jan Oblak y Benjamin Sesko, estrellas del Atlético de Madrid y el Manchester United respectivamente, con Eslovenia; Vangelis Pavlidis, goleador del Benfica, con Grecia; Albert Gudmundsson, jugador de la Fiorentina, con Islandia; y las figuras del Liverpool: Dominik Szoboszlai y Milos Kerkez, quienes estuvieron muy cerca de la clasificación con Hungría, pero perdieron su partido contra Irlanda en el último minuto y sentenciaron su eliminación.

Khvicha Kvaratskhelia, campeón de la Champions League con el PSG, se perderá el Mundial 2026 Foto: AFP

Por otro lado, en el continente africano, también se quedaron afuera buenos jugadores del fútbol internacional. Victor Osimhen, goleador del Galatasaray, Ademola Lookman, principal referente de Atalanta; y Alex Iwobi, que milita en el Fulham de la Premier League; cayeron con Nigeria en el repechaje de esa confederación frente a República Democrática del Congo y se quedaron sin chances de asistir al campeonato.

Además, otra de las sorpresas que se dio en África fue la eliminación de Camerún, habitual en los mundiales, por lo que en junio del otro año los aficionados se perderán de ver a grandes jugadores de ese seleccionado, como André Onana, arquero del Trabzonspor turco, y Bryan Mbeumo, de gran temporada en el Manchester United.

De igual manera, esperando los resultados de los repechajes que dan los últimos seis cupos a la Copa del Mundo, el certamen podría quedarse sin figuras de la talla de Alexander Isak, Viktor Gyokeres, Dejan Kulusevski y Victor Lindelof con Suecia; Gianluigi Donnarumma, Riccardo Calafiori y Alessandro Bastoni con Italia; y Arda Güler y Hakan Calhanoglu con Turquía.

En conclusión, en el Mundial 2026 disfrutaremos de grandes escuadras que se enfrentarán a lo largo del torneo, pero afuera estarán excelentes futbolistas que lo dieron todo por su nación y que al final se quedaron con las manos vacías.