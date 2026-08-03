Síguenos en:
Tendencias:
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ferran Torres y sus palabras que preocupan en Barcelona; "tomaré la decisión correcta"

Ferran Torres y sus palabras que preocupan en Barcelona; "tomaré la decisión correcta"

Después de haber anotado el gol del título de España en el Mundial 2026, contra Argentina, Ferran Torres dejó unas palabras que le dan la vuelta al mundo.

Por: EFE
Actualizado: 3 de ago, 2026
Comparta en:
Ferrán Torres marcó un golazo en el clásico Barcelona vs. Real Madrid por la Liga de España.
Ferrán Torres marcó un golazo en el clásico Barcelona vs. Real Madrid por la Liga de España.
Getty Imágenes

El delantero del Barcelona, Ferran Torres, dejó abierta la puerta a un posible cambio de aires este verano al declarar que está esperando a "tomar la decisión correcta" sobre su futuro que, en principio pasa por renovar con el conjunto 'azulgrana' o firmar por el PSG.

"Tengo contrato (hasta el 30 de junio de 2027) con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé", dijo Ferran en una entrevista al programa 'Today Show' de la cadena NBC.

Robert Lewandowski, delantero polaco del Barcelona, sufrió una lesión contra Celta de Vigo, en La Liga
Gol Caracol

La 'cicatriz' que dejó Robert Lewandowski en el Barcelona; Hansi Fick está en apuros

Yan Diomandé Leipzig
Gol Caracol

Leipzig rompe el silencio sobre Yan Diomandé y su posible traspaso al Real Madrid; "hay charlas"

Preguntado sobre si tiene un club de sus sueños, Ferran se salió por la tangente con la misma habilidad con la que marcó el gol de la victoria en la final de Mundial 2026, con la 'roja' en la cita mundialista. "Mi sueño es ser feliz", respondió. El atacante valenciano, que se aún se encuentra de vacaciones, no se reintegrará a la pretemporada del Barcelona hasta la próxima semana.

Entre tanto, el 'tiburon' con el conjunto 'azulgrana' viene de completar su curso más productivo bajo las órdenes del alemán Hansi Flick en la temporada 2025-2026. El delantero valenciano disputó 53 partidos oficiales con el Barcelona y firmó 21 goles.

En el campeonato español, anotó 16 goles en LaLiga, registro que fue clave para que se consolidara campeón por segundo año consecutivo junto con su equipo y ser clave en el título del conjunto 'azulgrana'. Además, coronó su año consagrándose campeón del mundo en el Mundial 2026, donde marcó el gol definitivo en la prórroga de la final que le dio el campeonato a España frente a Argentina.

Publicidad

¿Cómo ha sido el paso de Ferran Torres en el FC Barcelona?

El español llegó al 'conjunto cule' en enero de 2022 procedente del Manchester Citypor 65 millones de euros. Desde entonces, ha acumulado más de 200 partidos oficiales y 62 goles con la camiseta 'azulgrana'. Su rendimiento ha ido de menos a más, convirtiéndose en una pieza clave en torneos como LaLiga, donde fue bicampeó, al igual que la Supercopa de España. Llegando así a brillar en la temporada 2025-26 con 16 goles y la Copa del Rey del 2025.

Ferrán Torres Barcelona
Ferrán Torres celebra gol con Barcelona
AFP
Álvaro Montero y Sebastián Villa con Boca Juniors.
Colombianos en el exterior

A Álvaro Montero y a Sebastián Villa no les perdonan nada en Boca Juniors; así los vieron

James Rodríguez, figura de la Selección Colombia.
Colombianos en el exterior

La verdad del tema James Rodríguez y América de México; lo último que se sabe

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Ferran Torres

Barcelona FC

PSG

Publicidad

Publicidad

Publicidad