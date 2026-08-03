Ferran Torres y sus palabras que preocupan en Barcelona; "tomaré la decisión correcta"

El delantero del Barcelona, Ferran Torres, dejó abierta la puerta a un posible cambio de aires este verano al declarar que está esperando a "tomar la decisión correcta" sobre su futuro que, en principio pasa por renovar con el conjunto 'azulgrana' o firmar por el PSG.

"Tengo contrato (hasta el 30 de junio de 2027) con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé", dijo Ferran en una entrevista al programa 'Today Show' de la cadena NBC.

Preguntado sobre si tiene un club de sus sueños, Ferran se salió por la tangente con la misma habilidad con la que marcó el gol de la victoria en la final de Mundial 2026, con la 'roja' en la cita mundialista. "Mi sueño es ser feliz", respondió. El atacante valenciano, que se aún se encuentra de vacaciones, no se reintegrará a la pretemporada del Barcelona hasta la próxima semana.

Entre tanto, el 'tiburon' con el conjunto 'azulgrana' viene de completar su curso más productivo bajo las órdenes del alemán Hansi Flick en la temporada 2025-2026. El delantero valenciano disputó 53 partidos oficiales con el Barcelona y firmó 21 goles.



En el campeonato español, anotó 16 goles en LaLiga, registro que fue clave para que se consolidara campeón por segundo año consecutivo junto con su equipo y ser clave en el título del conjunto 'azulgrana'. Además, coronó su año consagrándose campeón del mundo en el Mundial 2026, donde marcó el gol definitivo en la prórroga de la final que le dio el campeonato a España frente a Argentina.

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¿Cómo ha sido el paso de Ferran Torres en el FC Barcelona?

El español llegó al 'conjunto cule' en enero de 2022 procedente del Manchester Citypor 65 millones de euros. Desde entonces, ha acumulado más de 200 partidos oficiales y 62 goles con la camiseta 'azulgrana'. Su rendimiento ha ido de menos a más, convirtiéndose en una pieza clave en torneos como LaLiga, donde fue bicampeó, al igual que la Supercopa de España. Llegando así a brillar en la temporada 2025-26 con 16 goles y la Copa del Rey del 2025.

Ferrán Torres celebra gol con Barcelona AFP