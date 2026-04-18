Filtran lista de jugadores de Real Madrid que se iría; no para la tormenta que produjo Bayern Múnich

El Real Madrid vuelve a estar en el centro de la conversación europea, y no precisamente por su rendimiento deportivo. En medio del ruido que ha generado el Bayern Múnich —semifinalista de la Champions League y a un punto de consagrarse en la Bundesliga—, desde España e Inglaterra se habla de una nueva sacudida en la plantilla blanca: la salida de varios jugadores en el próximo mercado.

Según informó el medio inglés The Athletic, “hay cuatro futbolistas a los que van a poner de patitas en la calle de aquí al verano. Se trata de los defensas David Alaba y Raúl Asencio, el centrocampista Dani Ceballos y el delantero Gonzalo García. La marcha del austriaco era la más esperada. Su contrato expira en junio y no se le ha contactado para renovarlo”.

En ese contexto, el caso de David Alaba parece definido. El defensor austriaco ha tenido una temporada muy discreta, con apenas 13 partidos disputados y 407 minutos en total. Las constantes molestias físicas y la falta de continuidad lo han relegado a un papel secundario, lo que explicaría por qué el club no ha movido ficha para extender su vínculo.

Por otro lado, la situación de Raúl Asencio genera más debate. “Con Asencio, a pesar de tener contrato hasta 2031, la intención es venderlo pese a que sus inicios fueron destacables”. En números, el defensor no ha estado tan lejos de lo esperado: suma 31 partidos, con 2 goles y 1 asistencia, además de más de 2.200 minutos en cancha. Sin embargo, desde la dirigencia considerarían que no es una pieza clave a futuro.



En el mediocampo aparece Dani Ceballos, cuyo futuro también parece lejos del Santiago Bernabéu. “En cuanto a Ceballos, parece que el ex del Betis quiere irse y desde el club no se pondrá trabas a su salida”. El volante ha tenido participación intermitente, con 22 partidos y 819 minutos, sin lograr consolidarse como titular ni marcar diferencia en ofensiva.

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Finalmente, el caso de Gonzalo García resulta particular. “Y por lo que respecta a Gonzalo, es de todos ellos el que más ha rendido cuando ha tenido minutos, lo que no ha sido habitual en los últimos meses”. A pesar de sus 33 partidos, 6 goles y 2 asistencias, el club tendría decidido abrirle la puerta. “The Athletic desvela que quieren venderle y recuperar a Endrick, cedido con éxito al Lyon”.