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Gol Caracol  / Filtran lista de jugadores de Real Madrid que se iría; no para la tormenta que produjo Bayern Múnich

Filtran lista de jugadores de Real Madrid que se iría; no para la tormenta que produjo Bayern Múnich

Real Madrid quedó eliminado de la Champions League y Copa del Rey, y en la Liga de España el título se ve lejano. Por eso, desde ya se habla de algunas salidas a mitad de año.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Real Madrid recibe al Girona en una nueva jornada de la Liga de España.
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