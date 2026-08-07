Luis Díaz, determinante en triunfo de Bayern Múnich; gol y figura en 2-1 sobre Aston Villa

Luis Díaz está decidido a escribir una nueva página dorada en la historia de Bayern Múnich. Después de una primera temporada en la que se consolidó como titular, hizo parte del mejor tridente ofensivo junto a Harry Kane y Michael Olise, y se reportó con varios goles, asistencias y fue clave en la consecución de los títulos, arrancó la pretemporada con toda.

El 1 de agosto, el guajiro puso punto final a sus vacaciones, se unió a los entrenamientos del club alemán y, de inmediato, recibió la noticia de su entrenador, Vincent Kompany, de que sería parte de la convocatoria de jugadores para la gira por Asia. Fue así como, una vez en dicho continente, se puso a punto y pudo sumar sus primeros minutos en cancha.

En la victoria 1-2 de Bayern Múnich sobre Jeju United, Luis Díaz arrancó en el banco de suplentes, entró en la recta final y soltó sus piernas. Pero eso solo fue el abrebocas, ya que, en su segunda salida, brilló y hasta dijo presente en el marcador. Todo eso ocurrió este viernes 7 de agosto, en el triunfo 2-1 sobre Aston Villa, en partido preparatorio.

Publicidad

Si bien el colombiano inició, otra vez, desde el banco, tan pronto recibió la oportunidad, la supo aprovechar al máximo. Cuando transcurría el minuto 62, saltó al terreno de juego y, con su velocidad, regate y claridad, le puso 'picante' a un partido que era aburrido. De hecho, se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para la defensa rival, que no lo pudo parar.



Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, disputa la pretemporada Twitter del Bayern Múnich

Fue así como, al 72', recibió por la banda izquierda, encaró, se perfiló y sacó un potente remate, imposible de atajar para el guardameta. Primer gol para Luis Díaz en esta nueva temporada con la camiseta de Bayern Múnich, dejando buenas sensaciones. Su rendimiento fue tan alto, en poco tiempo, que fue elegido como el 'jugador del partido'.

Publicidad

Ahora, se prepara para el último amistoso que tendrán los dirigidos por Vincent Kompany. El próximo 15 de agosto, a las 8:30 de la mañana (hora de Colombia), enfrentan a RB Leipzig. Posteriormente, chocarán con Borussia Dortmund, por la Supercopa de Alemania, el 22 de agosto, mientras que el 28 de dicho mes, darán inicio a la Bundesliga, frente a Stuttgart.