A qué hora juega HOY Fortaleza vs. Millonarios y dónde ver en TV, en fecha 14 Liga BetPlay II-2026

Millonarios regresa a la actividad este jueves 8 de octubre por la Liga BetPlay 2026-II para enfrentar a Fortaleza en el estadio de Techo, en el marco de la decimocuarta jornada. El conjunto 'embajador' necesita reencontrarse con el triunfo después de jugar en Antioquia, donde sumó empates frente a Nacional (1-1) y Medellín (2-2), en el juego aplazado de la fecha 4.

El plantel dirigido por Alberto Gamero afronta el encuentro bajo un clima de máxima tensión. La reciente eliminación por penales ante el Barranquilla FC en la Copa BetPlay afectó y fue catalogado por el propio entrenador y por Mackalister Silva como uno de los golpes más duros en la historia reciente del club.

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Con el calendario al día, el cuadro 'albiazul' marcha sexto con 21 puntos y una diferencia de +7, en 13 presentaciones, por lo que está obligado a sumar de a tres para no perder terreno frente a los rivales que cuentan con partidos pendientes y amenazan con desplazarlo de la zona de clasificación.

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La pelota rodará a las 8:10 p.m. (hora Colombia) y contará con la transmisión por TV en vivo en Win Sports.



Millonarios convocó a los siguientes jugadores:

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ARQUEROS

Javier Burrai

James Aguirre

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DEFENSAS

Samuel Martín

Stiven Barreiro

Sergio Mosquera

Danovis Banguero

Sebastián Valencia

Andrés Llinás

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VOLANTES

Juan Guillermo Cuadrado

Daniel Ruiz

David Mackalister Silva

Rodrigo Ureña

Stiven Vega

Carlos Darwin Quintero

Sebastián del Castillo

Leonai Souza

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DELANTEROS

Andrey Estupiñán

Francisco Chaverra

Leonardo Castro

Sebastián Mosquera

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Por el otro lado, el panorama de Fortaleza en el campeonato está lejos de ser el ideal. El cuadro de los 'amix' atraviesa una racha para el olvido y apenas registra un triunfo en lo que va del torneo, el 2-0 sobre el Cúcuta en condición de local por la cuarta fecha. Actualmente, el equipo ocupa el puesto 16 de la tabla con 10 unidades y una diferencia de gol de -5 en 12 partidos disputados, a la espera de oficializar su lista de convocados.

En cuanto al historial por liga entre ambos conjuntos, los números favorecen ampliamente a los de Gamero: se han enfrentado en nueve oportunidades, con un saldo de siete victorias para Millonarios, un empate y un único triunfo a favor de Fortaleza.