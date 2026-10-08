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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A qué hora juega HOY Fortaleza vs. Millonarios y dónde ver en TV, en fecha 14 Liga BetPlay II-2026

A qué hora juega HOY Fortaleza vs. Millonarios y dónde ver en TV, en fecha 14 Liga BetPlay II-2026

Millonarios espera sacudirse del mal momento que dejó la eliminación de Copa a manos del Barranquilla y volverá a la Liga en pro de acercarse al objetivo de afianzarse en el grupo de los ocho.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2026
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Fortaleza vs Millonarios se enfrentan en la jornada 14
Fortaleza vs Millonarios se enfrentan en la jornada 14
@FortalezaFC_Of en X @MillosFCOficial en X

Millonarios regresa a la actividad este jueves 8 de octubre por la Liga BetPlay 2026-II para enfrentar a Fortaleza en el estadio de Techo, en el marco de la decimocuarta jornada. El conjunto 'embajador' necesita reencontrarse con el triunfo después de jugar en Antioquia, donde sumó empates frente a Nacional (1-1) y Medellín (2-2), en el juego aplazado de la fecha 4.

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El plantel dirigido por Alberto Gamero afronta el encuentro bajo un clima de máxima tensión. La reciente eliminación por penales ante el Barranquilla FC en la Copa BetPlay afectó y fue catalogado por el propio entrenador y por Mackalister Silva como uno de los golpes más duros en la historia reciente del club.

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Con el calendario al día, el cuadro 'albiazul' marcha sexto con 21 puntos y una diferencia de +7, en 13 presentaciones, por lo que está obligado a sumar de a tres para no perder terreno frente a los rivales que cuentan con partidos pendientes y amenazan con desplazarlo de la zona de clasificación.

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La pelota rodará a las 8:10 p.m. (hora Colombia) y contará con la transmisión por TV en vivo en Win Sports.

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Millonarios convocó a los siguientes jugadores:

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ARQUEROS

Javier Burrai
James Aguirre

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DEFENSAS

Samuel Martín
Stiven Barreiro
Sergio Mosquera
Danovis Banguero
Sebastián Valencia
Andrés Llinás

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VOLANTES

Juan Guillermo Cuadrado
Daniel Ruiz
David Mackalister Silva
Rodrigo Ureña
Stiven Vega
Carlos Darwin Quintero
Sebastián del Castillo
Leonai Souza

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DELANTEROS

Andrey Estupiñán
Francisco Chaverra
Leonardo Castro
Sebastián Mosquera

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Por el otro lado, el panorama de Fortaleza en el campeonato está lejos de ser el ideal. El cuadro de los 'amix' atraviesa una racha para el olvido y apenas registra un triunfo en lo que va del torneo, el 2-0 sobre el Cúcuta en condición de local por la cuarta fecha. Actualmente, el equipo ocupa el puesto 16 de la tabla con 10 unidades y una diferencia de gol de -5 en 12 partidos disputados, a la espera de oficializar su lista de convocados.

En cuanto al historial por liga entre ambos conjuntos, los números favorecen ampliamente a los de Gamero: se han enfrentado en nueve oportunidades, con un saldo de siete victorias para Millonarios, un empate y un único triunfo a favor de Fortaleza.

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