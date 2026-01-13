Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "América siempre será tu casa", con ese mensaje el rojo del Valle anunció la marcha de un referente

"América siempre será tu casa", con ese mensaje el rojo del Valle anunció la marcha de un referente

Falta poco para que inicie la Liga BetPlay I-2026 y el América de Cali no para de informar novedades con respecto a su plantel. Le dijo adiós a uno de sus jugadores más experimentados.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 13 de ene, 2026
Comparta en:
América de Cali se alista para la temporada 2026.
América de Cali se alista para la temporada 2026.
Archivo Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad