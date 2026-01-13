"América siempre será tu casa", con ese mensaje el rojo del Valle anunció la marcha de un referente

Recta final para que ruede otra vez el balón en los distintos estadios del país para lo que será una nueva temporada en el fútbol colombiano, pero mientras esto sucede, los equipos no paran de informar sobre novedades en los planteles. Uno de los clubes que reportó noticias en las últimas horas fue el América de Cali.

La institución roja del Valle del Cauca le confirmó a sus seguidores que uno de los futbolistas más experimentados del equipo no continuará vestido de 'escarlata' para este 2026. En el mensaje de despedida, América aseguró que "está siempre será su casa". El deportista en cuestión es Éder Álvarez Balanta.

Éder Álvarez Balanta, jugador de América de Cali Colprensa

"Informamos que, tras recibir el acompañamiento y respaldo de la institución durante todo su proceso de recuperación y luego de una evaluación conjunta entre el club y el jugador sobre su condición física, Éder Álvarez Balanta y América de Cali decidieron dar por finalizado su vínculo", se leyó de entrada en el comunicado que emitió el rojo caleño en sus distintas plataformas digitales.



A renglón seguido, el club no dudó en desearle los mejores deseos en los siguientes retos deportivos y le agradeció su entrega en el tiempo que defendió los colores del América de Cali.

Publicidad

"Agradecemos su entrega, compromiso y profesionalismo defendiendo nuestros colores y le deseamos muchos éxitos en su futuro. ¡América siempre será tu casa, Éder!", concluyó el comunicado por parte de la escuadra americana.

Informamos que, tras recibir el acompañamiento y respaldo de la institución durante todo su proceso de recuperación y luego de una evaluación conjunta entre el club y el jugador sobre su condición física, Éder Álvarez Balanta y América de Cali decidieron dar por finalizado su… pic.twitter.com/RsM5hF3OU3 — América de Cali (@AmericadeCali) January 13, 2026

¿Cuáles son los otros jugadores confirmados que no seguirán en América para 2026?

El conjunto dirigido por David González anunció, que hasta el momento, que los siguientes jugadores no continuarán en el 'escarlata'.



Joel Graterol : al arquero venezolano finalizó su contrato con el club..

: al arquero venezolano finalizó su contrato con el club.. Sebastián Navarro : El centrocampista también finalizó su contrato y no fue renovado.

: El centrocampista también finalizó su contrato y no fue renovado. Luis Paz : el experimentado volante anunció su retiro del fútbol profesional.

: el experimentado volante anunció su retiro del fútbol profesional. Manuel Caicedo : fue cedido al Internacional de Palmira.

: fue cedido al Internacional de Palmira. Franco Ezequiel Leys: el defensa argentino concluyó su contrato con el club.

¿Cuándo debuta el América de Cali en la Liga BetPlay I-2026?

Los 'diablos rojos' harán su estreno frente a Internacional de Bogotá, este sábado 17 de enero, en condición de local en el Pascual Guerrero. El partido está pactado para las 4:10 de la tarde.



Más novedades en los 'escarlatas'

De otro lado, América de Cali notificó la contratación de Yeison Guzmán procedente del fútbol brasileño y listo para aportar su talento al mediocampo de la 'mechita'.