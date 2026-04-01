Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Santa Fe 0-1 Llaneros

Santa Fe recibió este miércoles 1 de abril a Llaneros en el marco de la jornada 15 de la Liga BetPlay I-2026. El conjunto 'cardenal' cedió puntos en su casa, al perder 0-1 con el elenco de la 'media Colombia', que aprovechó la expulsión de Cristhian Mafla para quedarse con los tres enteros.

El duelo para los rojos bogotanos empezó 'cuesta arriba' debido a la baja por lesión de última hora por parte de Andrés Mosquera Marmolejo. El arquero de Santa Fe se lesionó en el calentamiento previo y en su lugar ingresó Weimar Asprilla.

Con respecto al partido, los primeros minutos de la parte inicial estuvieron marcados por la posesión dividida del balón, pero con un Santa Fe llegando con intención al arco de Llaneros custodiado por Miguel Ortega, quien supo quedarse con las aproximaciones.

Santa Fe vs. Llaneros en juego de la fecha 15 de la Liga Betplay I-2026. Colprensa

Luego, el reloj corrió y mostró un compromiso cortado por las faltas, y además, el 'león' se quedó con 10 hombres por la doble amarilla y posterior expulsión de Mafla, al minuto 33.



El único gol de la contienda llegó en la segunda parte y fue obra de Jhon Vásquez. El delantero de Llaneros anotó de cabeza, al minuto 48, tras un cobro de tiro de esquina.

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Santa Fe luchó por igualar en el marcador, pero falló en la acción final. Por su parte, Llaneros resguardó el resultado con 'uñas y dientes'.

Antes, en la ciudad de Valledupar, Alianza FC empató sin goles contra Deportivo Pasto. Además, Nacional y Cúcuta igualaron 0-0 en el Atanasio Girardot.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Santa Fe 1-0 Llaneros

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Atlético Nacional |31 puntos

Deportivo Pasto | 27 puntos

Deportes Tolima |26 puntos

Junior de Barranquilla |25 puntos

Once Caldas |24 puntos

Millonarios | 21 puntos

América de Cali | 21 pts

Internacional de Bogotá |21 puntos

Llaneros |20 puntos

Atlético Bucaramanga|19 puntos

Deportivo Cali |19 puntos

Águilas Doradas |19 puntos

Santa Fe |18 puntos

Independiente Medellín |16 puntos

Fortaleza |15 puntos

Cúcuta | 12 puntos

Alianza FC |12 puntos

Jaguares | 11 puntos

Boyacá Chicó | 8 puntos

Deportivo Pereira | 6 puntos

