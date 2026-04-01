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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Santa Fe 0-1 Llaneros

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Santa Fe 0-1 Llaneros

Santa Fe dejó escapar importantes puntos en El Campín frente a Llaneros, en compromiso de la fecha 15. Conozca cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Santa Fe vs. Llaneros en partido de la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2026.
Santa Fe vs. Llaneros en partido de la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2026.
Colprensa

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