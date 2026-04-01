Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Santa Fe 0-1 Llaneros

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Santa Fe recibió este miércoles 1 de abril a Llaneros en el marco de la jornada 15 de la Liga BetPlay I-2026. El conjunto 'cardenal' cedió puntos en su casa, al perder 0-1 con el elenco de la 'media Colombia', que aprovechó la expulsión de Cristhian Mafla para quedarse con los tres enteros.
El duelo para los rojos bogotanos empezó 'cuesta arriba' debido a la baja por lesión de última hora por parte de Andrés Mosquera Marmolejo. El arquero de Santa Fe se lesionó en el calentamiento previo y en su lugar ingresó Weimar Asprilla.
Con respecto al partido, los primeros minutos de la parte inicial estuvieron marcados por la posesión dividida del balón, pero con un Santa Fe llegando con intención al arco de Llaneros custodiado por Miguel Ortega, quien supo quedarse con las aproximaciones.
Luego, el reloj corrió y mostró un compromiso cortado por las faltas, y además, el 'león' se quedó con 10 hombres por la doble amarilla y posterior expulsión de Mafla, al minuto 33.
El único gol de la contienda llegó en la segunda parte y fue obra de Jhon Vásquez. El delantero de Llaneros anotó de cabeza, al minuto 48, tras un cobro de tiro de esquina.
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Santa Fe luchó por igualar en el marcador, pero falló en la acción final. Por su parte, Llaneros resguardó el resultado con 'uñas y dientes'.
Antes, en la ciudad de Valledupar, Alianza FC empató sin goles contra Deportivo Pasto. Además, Nacional y Cúcuta igualaron 0-0 en el Atanasio Girardot.
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Atlético Nacional |31 puntos
Deportivo Pasto | 27 puntos
Deportes Tolima |26 puntos
Junior de Barranquilla |25 puntos
Once Caldas |24 puntos
Millonarios | 21 puntos
América de Cali | 21 pts
Internacional de Bogotá |21 puntos
Llaneros |20 puntos
Atlético Bucaramanga|19 puntos
Deportivo Cali |19 puntos
Águilas Doradas |19 puntos
Santa Fe |18 puntos
Independiente Medellín |16 puntos
Fortaleza |15 puntos
Cúcuta | 12 puntos
Alianza FC |12 puntos
Jaguares | 11 puntos
Boyacá Chicó | 8 puntos
Deportivo Pereira | 6 puntos