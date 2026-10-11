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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras América 1-2 Medellín

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras América 1-2 Medellín

En el Pascual Guerrero el DIM sorprendió, remontó y se quedó con tres puntos valiosos en la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II del fútbol colombiano.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de oct, 2026
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América vs Medellín Liga BetPlay 2026-II
América vs Medellín en Liga BetPlay 2026-II
Colprensa

Este domingo 11 de octubre se disputaron tres partidos más de la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II del fútbol colombiano, cerrando la jornada con América 1-2 Medellín, como el duelo más atractivo.

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En el estadio Pascual Guerrero, con un poco más de 30 mil hinchas 'escarlatas' apoyando al equipo de David González, hubo un ganador que fue el cuadro visitante, en un duelo parejo que contó con goles de Luis Quiñones para los locales, y de Luis Escorcia y Carlos Lucumí para los paisas. Dany Rosero se fue expulsado. A pesar de eso, los vallecaucanos siguen líderes. El DIM subió al quinto lugar.

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En otro de los duelos de este domingo Jaguares dio la sorpresa y derrotó 3-2 al Deportes Tolima, en un vibrante encuentro disputado en Montería.

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Y en otro de los partidos, que también tiene implicación con el tema del descenso, el Cúcuta Deportivo derrotó 0-1 de visitante al Boyacá Chicó, en un duelo que contó con peleas de hinchas en las tribunas, que lo tuvo detenido por alrededor de 30 minutos.

De la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II quedan pendientes dos partidos: Nacional vs Pasto (jueves 22 de octubre) y Santa Fe vs. Bucaramanga (26 de octubre).

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Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II, tras América 1-2 Medellín:

Pos.
Equipo
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG
Pts
1
América de Cali
13
8
3
2
25
9
+16
27
2
Deportivo Cali
13
7
4
2
20
9
+11
25
3
Atlético Nacional
11
7
2
2
21
10
+11
23
4
Bucaramanga
11
6
5
0
20
10
+10
23
5
Medellín
13
7
2
4
21
17
+4
23
6
Millonarios
14
5
7
2
19
12
+7
22
7
Santa Fe
12
6
4
2
19
12
+7
22
8
Tolima
14
5
5
4
17
16
+1
20
9
Cúcuta Deportivo
13
5
3
5
16
19
-3
18
10
Once Caldas
13
4
4
5
16
16
0
16
11
Águilas Doradas
12
3
6
3
17
17
0
15
12
Llaneros
13
4
2
7
15
17
-2
14
13
Internacional de Bogotá
14
2
8
4
16
20
-4
14
14
Boyacá Chicó
12
3
3
6
10
19
-9
12
15
Alianza
13
3
3
7
14
26
-12
12
16
Fortaleza
13
1
8
4
14
19
-5
11
17
Junior
12
2
4
6
18
22
-4
10
18
Jaguares
12
2
4
6
14
22
-8
10
19
Pasto
12
2
3
7
9
18
-9
9
20
Deportivo Pereira
12
1
6
5
7
17
-10
9
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