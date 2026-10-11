Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras América 1-2 Medellín

Este domingo 11 de octubre se disputaron tres partidos más de la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II del fútbol colombiano, cerrando la jornada con América 1-2 Medellín, como el duelo más atractivo.

En el estadio Pascual Guerrero, con un poco más de 30 mil hinchas 'escarlatas' apoyando al equipo de David González, hubo un ganador que fue el cuadro visitante, en un duelo parejo que contó con goles de Luis Quiñones para los locales, y de Luis Escorcia y Carlos Lucumí para los paisas. Dany Rosero se fue expulsado. A pesar de eso, los vallecaucanos siguen líderes. El DIM subió al quinto lugar.

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En otro de los duelos de este domingo Jaguares dio la sorpresa y derrotó 3-2 al Deportes Tolima, en un vibrante encuentro disputado en Montería.

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Y en otro de los partidos, que también tiene implicación con el tema del descenso, el Cúcuta Deportivo derrotó 0-1 de visitante al Boyacá Chicó, en un duelo que contó con peleas de hinchas en las tribunas, que lo tuvo detenido por alrededor de 30 minutos.



De la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II quedan pendientes dos partidos: Nacional vs Pasto (jueves 22 de octubre) y Santa Fe vs. Bucaramanga (26 de octubre).

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II, tras América 1-2 Medellín: