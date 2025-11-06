Así son las probabilidades de clasificación en la Liga Betplay II 2025; América se metió

Por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025, Boyacá Chicó y América de Cali se pusieron al día en el calendario en el estadio La Independencia de Tunja, donde los dirigidos por David González se impusieron 2-0 con anotaciones de José Cavadía y Dylan Borrero. Con esta victoria, los ‘escarlatas’ llegaron a 26 puntos e ingresaron al grupo de los ocho clasificados.

El conjunto vallecaucano desplazó del octavo lugar a Alianza FC, que tiene las mismas unidades, pero una menor diferencia de gol: América registra +4, mientras que los de Hubert Bodhert cuentan con +1.

¿Qué equipos siguen con opciones de clasificar a los cuadrangulares?

América se impuso a Chicó en Tunja en partido de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

A dos fechas del final del todos contra todos, seis equipos ya tienen su cupo asegurado en los cuadrangulares semifinales: Atlético Nacional, Bucaramanga, Medellín, Fortaleza, Tolima y Junior.

De esta manera, aún quedan dos plazas en disputa, actualmente ocupadas por Águilas Doradas y América de Cali, aunque varios equipos mantienen opciones matemáticas de clasificar: Alianza FC, Santa Fe, Llaneros, Once Caldas y Millonarios.

Para mantenerse en el grupo de los ocho, América está obligado a ganar sus dos compromisos restantes. Cualquier tropiezo lo dejaría dependiendo de otros resultados, mientras que los dirigidos por Jonathan Risueño, con 27 puntos, asegurarían su clasificación a los cuadrangulares con una victoria.

Águilas Doradas visitará a Atlético Nacional y recibirá en su estadio al Deportes Tolima, dos rivales de peso que no serán presa fácil, pues podrían llegar con opciones de ser cabeza de serie en los cuadrangulares.

América de Cali con 26 puntos se enfrentará a Unión Magdalena en condición de local y cerrará la fase del ‘todos contra todos’ como visitante frente a Independiente Medellín, que será el juez de los 'mechita'.

En la próxima jornada, Alianza FC recibirá a Boyacá Chicó, un duelo clave que deberá ganar para mantenerse en la pelea, antes de visitar a Santa Fe en Bogotá.

Junior vs. Santa Fe. COLPRENSA.

Por su parte, el conjunto ‘cardenal’, que suma 25 puntos y con diferencia de gol de +2, será local frente al Deportivo Cali y Alianza. En el papel, tiene todo a su alcance para llegar a 31 unidades y clasificar, aunque depende de un traspié de los equipos que están arriba en la tabla.

Llaneros, también con 25 unidades , buscará dar la sorpresa y meterse entre los ocho, aunque su camino es difícil: deberá vencer a Tolima en Ibagué y a Envigado en Villavicencio, además de mejorar su diferencia de gol de -1.

En la casilla 13 aparece Once Caldas, con 23 puntos y -4 en la diferencia de gol. El equipo de Hernán Darío Herrera necesita ganar, golear y depender de varios resultados para mantener una esperanza.

Por último, Millonarios, con 22 puntos y -4, se aferra a un milagro. Los dirigidos por Hernán Torres debe vencer a Envigado como visitante y luego a Boyacá Chicó en Tunja, además de esperar que los rivales directos no sumen.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025