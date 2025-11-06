Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así son las probabilidades de clasificación en la Liga Betplay II 2025; América se metió

Así son las probabilidades de clasificación en la Liga Betplay II 2025; América se metió

A dos fechas del final de la fase del ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay II-2025, siete equipos mantienen opciones matemáticas de pelear por los dos cupos restantes a la fiesta de fin de año del fútbol colombiano.

Por: Javier García
Actualizado: 6 de nov, 2025
América de Cali derrotó al Chicó y se metió a los ocho
América de Cali derrotó al Chicó y se metió a los ocho
