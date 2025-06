Bicampeón de liga con Independiente Medellín reveló la fórmula para marcar a Hugo Rodallega

El fútbol profesional colombiano tendrá una gran fiesta este martes 24 de junio cuando Santa Fe e Independiente Medellín se enfrenten en el primer partido de la final de Liga BetPlay I-2025. Por eso, en Gol Caracol charlamos con un exfutbolista que ganó tres títulos con el 'poderoso' de la montaña'.

Se trata de Hernán Pertúz, defensor central que jugó 12 años en el DIM y con el cual ganó los títulos de liga en 2009-II y 2016-I, y la Copa Colombia 2019. Sin embargo, no todo fue color de rosa, puesto que también sufrió las derrotas de las finales de 2014-II y 2015-I, con Santa Fe y Deportivo Cali, respectivamente.

Perúz remarcó que ambos equipos hicieron méritos para llegar a la final, que Medellín no debe cambiar su plan de juego en su visita a Bogotá y cómo defender a un experimentado como Hugo Rodallega.

¿Cómo ve esta final entre Santa Fe y Medellín? ¿Pareja o alguno saca ventaja?

“Será una linda final. Dos equipos que han mostrado buen fútbol. Independiente Medellín viene haciendo las cosas bien, ha hecho los méritos suficientes para estar en esta instancia, derrotando a excelentes rivales que le tocaron ahora en la fase de cuadrangulares. Y Santa Fe, que consiguió la clasificación en el último partido, donde tampoco la tuvo nada fácil con Millonarios.”

¿Cuál es el jugador del Medellín que puede marcar diferencia en esta final?

“No soy mucho de mencionar a un solo jugador, pero para mí hay dos futbolistas que son la base de ese equipo. Me refiero a los dos volantes que viene utilizando el profesor Alejandro Restrepo, que son Jaime Alvarado y Homer Martínez. Ambos vienen haciendo las cosas muy bien, no solamente en lo defensivo, sino también en ataque. Homer es un jugador que saca muy limpio el balón y, en ataque, aporta demasiado, llega al área con un Medellín que utiliza muy bien las bandas. Pero en general es un equipo muy bueno.”

Usted fue defensor, ¿cómo marcar a un jugador como Hugo Rodallega?

“He visto los partidos de Independiente Santa Fe. Es un rival que propone, tanto de visita como de local. Me imagino que el día de mañana, por jugar en casa, van a salir a buscar el partido. Y Hugo Rodallega es un delantero excelente, con unas características únicas. Se mueve muy bien hacia los costados, pivotea, tiene varios roles dentro del terreno de juego. Aparte, es un líder para ese equipo. Ha hecho las cosas muy bien. ¿Cómo marcarlo? Hay que hacer un buen respaldo. Hace buenas diagonales. Hay que tener buena comunicación en ese aspecto y no dejarlo voltear, porque además tiene buen disparo. Es de mucho cuidado, es muy referente. Aparte de eso, Santa Fe tiene jugadores de buen pie. También se trata de no entrar en alguna provocación ni mostrar algo de más. Hay que ser muy inteligente, porque son dos partidos, y este apenas es el primero en Bogotá.”

¿El Medellín debe cambiar su plan de juego y ser más cauteloso, ya que cierra de local el domingo?

“Medellín no debe cambiar nada. No tiene que mostrarle algo diferente al fútbol colombiano. Tiene que salir a hacer lo suyo, lo que ha venido haciendo durante todo el semestre. No hay que cambiar el plan. Hay que tener en cuenta que va a cerrar de local, así que va a ser importante sacar un resultado positivo en Bogotá que lo pueda acercar a ese título que tanto anhela.”

Usted fue campeón con Medellín en 2009 y 2016, ¿cómo manejar el nerviosismo en estas instancias?

“En la última final que ganamos contra Junior no fue nada fácil, porque desde 2009 no habíamos ganado. Ya llevábamos muchos años sin título, como está pasando en la actualidad. Además, se venía de perder dos finales seguidas, 2014 y 2015, precisamente una contra Santa Fe y otra contra el Deportivo Cali. En ese momento se sentía esa presión, pero a la misma vez teníamos esas ganas de ganar. Lo tomamos como una revancha, sobre todo los jugadores que llevábamos tiempo en Medellín. Al final lo conseguimos y fue muy lindo. Se trataba de responderle a una hinchada muy bonita que respalda siempre, no solo en finales, sino durante todo el semestre. Para nosotros fue una felicidad enorme. Manejar la ansiedad en cada uno de los jugadores, tratar de no dejarse llevar por el entorno y estar concentrado el mayor tiempo posible es importante. La comunicación también lo es, aunque ahora sea complejo por el ruido y el apoyo de los hinchas rivales.”